Світова премʼєра стрічки відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі

Один із найкращих екшн-фільмів за версією критиків уперше покажуть на великих екранах в Україні.

16 травня в Україні розпочнуться покази стрічки «13 убивць» (2010) японського режисера Такасі Мііке. Фільм є рімейком однойменної чорно-білої картини Еїті Кудо 1963 року та однією з найвідоміших картин Такасі Мііке, яких за свою карʼєру з 1991 року він зняв уже понад 100. Одну з головних ролей в «13 убивцях» зіграв Кодзі Якусьо, зірка нещодавнього гіта «Ідеальні дні» Віма Вендерса.

Події бойовика відбуваються наприкінці японської феодальної ери. Група відважних самураїв вирішує знищити лорда-садиста, щоб не дати йому зійти на престол та занурити країну у війну. Але зробити це буде непросто, адже лиходія завжди охороняє півсотні вірних воїнів, які добре володіють мечем.

Світова премʼєра стрічки відбулася на Венеційському міжнародному кінофестивалі, де вона отримала Спеціальну відзнаку Future Film Festival Digital Award.

Стрічка «13 убивць» вийде в обмежений кінопрокат у межах весняного сезону ретроспективної серії від «Артхаус Трафік». Зараз у межах цієї програми тривають покази фільмів «Сором» Стіва Макквіна й «І все ж Лоранс» Ксав’є Долана.