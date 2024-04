Стрічка «Порцелянова війна» розповідає про роботу художників у Харкові

13-й фестиваль американського кіно «Незалежність» з 9 травня у Києві, Львові та Одесі покаже добірку фестивальних інді-хітів, що розповідають про сучасність Америки, її розмаїття та цінності і демонструють силу незалежної думки та свободи слова. Про це йдеться на сайті фестивалю.

Традиційно, програма складається з трьох секцій: ігрові фільми, документальні стрічки та ретроспектива, присвячена видатним американським режисерам сучасності.

Відкриє фестиваль лауреат кінофестивалю Sundance 2024 року, потужна і водночас тендітна документальна робота про боротьбу і пристрасть у світі, що руйнується через війну, cтрічка «Порцелянова війна» (Porcelain War). Цей фільм – спільна робота американця Брендана Белломо і харків’янина Слави Леонтьєва про українських художників-керамістів Славу, Аню та Андрія, які з початком війни вирішують залишитися і боротися, змагаючись із солдатами, на яких вони перетворилися. Журі фестивалю Sundance відзначило роботу «за важливий голос зсередини жорстокої війни в Україні, який закликає піклуватися про тих, хто готовий віддати власне життя, щоб зберегти гуманність у собі та в інших». На фестивалі відбудеться українська прем’єра фільму.

Цього року в фокусі фестивалю «Незалежність» ретроспектива братів Коенів: фільми з різних періодів спільної творчості унікального дуету Джоеля та Ітана Коенів. До ретроспективи увійшли три фільми: комедія про викрадення «Виховання Аризони» (Raising Arizona), перший культовий фільм епохі інтернету «Великий Лебовскі» (The Big Lebowski) та легендарна стрічка «Старим тут не місце» (No Country for Old Men), володар одразу чотирьох премії «Оскар».

Основна програма охоплює гучні ігрові та документальні релізи 2023-2024 років, до неї увійшли фільми від відомої студії А24, хіти міжнародних фестивалів, таких як Sundance та Berlinale. Завдяки співпраці з компаніями Film Independent та American Film Showcase фестиваль представить насичену документальна програму з безкоштовними показами обраних фільмів.



Основна ігрова програма складається з пʼяти стрічок:

«Минулі життя» (Past Lives) – один з найгучніших фільмів 2023 року, історія однієї зустрічі у Нью-Йорку після двадцятирічної розлуки від студії А24;

«Я бачив тебе уві сні» (Dream Scenario) – комедія на межі горору від студії А24, де Ніколас Кейдж виступив продюсером та зіграв головну роль;

«Кухня» (La Cocina) – стильна чорно-біла стрічка з основного конкурсу Берлінале з Руні Марою в головній ролі;

«Усі ґрунтові дороги на смак солоні» (All dirt Roads taste of salt) – поетичне кіно від студії А24 про життя родини з Місісіпі;

«Доросле життя» (Adults) – ніжне драмеді про дорослішання з Майклом Серою.



Документальна програма зібрала стрічки на гострі соціальні та культурні теми: