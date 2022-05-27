Захід зацікавлений, щоб російські олігархи відмежувалися від господаря Кремля Владіміра Путіна

Західні країни розглядають можливість скасування санкцій проти російських олігархів в обмін на перерахування грошей на відновлення України. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела.

Як пише видання з посиланням на джерела, таку ідею запропонувала віце-прем'єр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд на міністерській зустрічі G7, яка відбулася в Німеччині. Зазначається, що Фріланд порушила це питання після того, як російські бізнесмени самі запропонували такий варіант.

Associated Press повідомляє, що влада України в курсі цих обговорень. Захід зацікавлений, щоб російські олігархи відмежувалися від очільника Кремля Владіміра Путіна, а також забезпечували фінансування відновлення України.

Наголошується, що наразі це лише ідея, але західні союзники виявили зацікавленість. Подібний варіант міг би допомогти усунути юридичні перешкоди в таких країнах, як Німеччина, де планка для конфіскації заморожених активів дуже висока.

Добровільно відмовившись від частини своїх статків, російські олігархи позбавили б уряди країн Заходу можливого глухого кута, якщо їхні суди почнуть відмовляти в конфіскації активів.