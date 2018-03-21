Ніколя Саркозі висунули звинувачення в незаконному фінансуванні президентської кампанії

Сам Саркозі повністю відкидає всі звинувачення

Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення у справі про фінансування президентської кампанії владою Лівії, він перебуває під судовим контролем. Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

«Через два дні перебування під вартою екс-президенту республіки Ніколя Саркозі в середу, 21 березня, пред'явлені звинувачення в керівництві пасивною корупцією, нелегальному фінансуванні виборчої кампанії і приховуванні лівійських державних коштів», – йдеться у публікації.

Як інформував ZAXID.NET, 20 березня, Ніколя Саркозі був затриманий правоохоронцями. Йому оголосили про підозри в рамках справи про фінансування його виборчої кампанії, яке було відкрито в 2013 році.

Правоохоронці опрацьовують версію, згідно з якою Саркозі отримав фінансування у розмірі 50 млн євро (вдвічі більше дозволеного законом бюджету виборчої кампанії) від лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Сам Саркозі повністю відкидає всі звинувачення.

Саркозі був президентом Франції від 2007 до 2012 року. Він був обраний як кандидат від правоцентристської «Союз за народний рух». На виборах 2012 року він у другому турі програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.