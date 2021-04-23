Працівники Служби безпеки України в четвер, 22 квітня, провели обшуки у фігурантів кримінального провадження за фактом продажу єдиною державною енергогенеруючою компанією «Центренерго» на різних сегментах ринку електроенергії за цінами на 20-30% нижче за собівартість її виробництва.

«Служба безпеки України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу “Центренерго” на різних сегментах ринку електроенергії, виробленої зазначеним державним підприємством, за цінами, які на 20-30% нижчі за собівартість її виробництва. На думку слідчих, це призвело до завдання збитків і розтрати майна підприємства на суму майже 225 млн грн », – повідомили у прес-службі СБУ агенції «Інтерфакс-Україна».

Так, 22 квітня співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. В результаті було вилучено електронні носії інформації та документи. Зараз тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що обшуки пройшли у приймальнях народних депутатів з орбіти впливу Ігоря Коломойського: Ігоя Палиці, Максима Бужанського, Олександра Дубінського і Ольги Василевської-Смаглюк.