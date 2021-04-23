Правоохоронці обшукали бізнес-центр «Мілленіум» у Києві

Журналіст «Схем» Михайло Ткач оприлюднив фото і відео із працівниками Служби безпеки України (СБУ), які увечері в четвер, 22 квітня, обшукали бізнес-центр «Мілленіум», у якому розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського. Обшуки почалися о 20:30 і тривали кілька годин.

Коломойський у телефонному коментарі журналісту повідомив, що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців. Причин обшуків поки не знає.

За словами олігарха, він перебуває в Дніпрі, а офіційного офісу в БЦ «Мілленіум» у нього не має. Однак і Ткач, і «Українська правда» повідомляють, що офіс олігарха там є.

За інформацією «Української правди», правоохоронці оглянули кожен поверх будівлі, охоронці бізнес-центру не перешкоджали та надали їм доступ.

Згодом Ткач повідомив про завершення обшуків у бізнес-центрі та опублікував відео, на якому видно, що правоохоронці залишають приміщення.

Наприкінці відео зазначили: «Тут проводяться слідчі дії».

Станом на ранок п’ятниці СБУ ситуацію не коментувала.