У понеділок, 21 вересня, Служба безпеки Україна заблокували діяльність «ботоферм», які координувалися із Росії. Вони діяли у Запоріжжі та Києві та хотіли вплинути на результати місцевих виборів.

Як повідомила прес-служба відомства, «ботоферми» використовувалися для впливу на електоральні настрої українців. Вони зазначили, що куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

Спецслужбовці встановили, що декілька громадян України та Росії організували роботу таких «ботоферм» із технічним забезпеченням на суму понад 1 млн грн. Зловмисники, використовуючи SIM-картки українських та іноземних операторів, створювали та продавали через заборонені в Україні російські платіжні системи акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.

«Під час проведення обшуків за адресами перебування організаторів протиправної схеми вилучено техніку та сім-картки на суму понад 1 мільйон гривень, а саме: 3 сім-банки на 16 портів кожен, 2 сім-банки на 32 порти, 14 сім-банків на 128 портів, 9 VoIP шлюзів на 32 порти кожен та понад 22 тисячі сім-карток, а також комп’ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове слідство.