СБУ вилучила цілий арсенал зброї, яку планували незаконно виставити на продаж

Служба безпеки України викрила трьох військовослужбовців ЗСУ на спробі продажу зброї. Про це 14 червня повідомила прес-служба СБУ.

Військові планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси. Згідно з ухвалою суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.

Під час слідчих дій правоохоронці, зокрема, вилучили 4 автоматичні станкові гранатомети, 2 ручні протитанкові гранатомети, модернізований кулемет Калашникова, 3 танкові кулемети Калашникова, 10 підствольних гранатометів і ще низку боєприпасів.

Вказано, що наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція проводилась спільно з СУ ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері операції Об’єднаних сил.