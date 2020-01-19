СБУ закликала поліцію посилити безпеку на виступі російських акторів, які відвідували Крим

Башаров, Колесников і Удовиченко раніше відвідували окупований Крим, а тепер готуються виступити в Запоріжжі

Служба безпеки України (СБУ) не бачить причин не пускати в Україну російських артистів Марата Башарова, Сергія Колеснікова та Ларису Удовиченко, незважаючи на те, що вони виступали в окупованому Росією Криму, а тепер планують виступити в Запоріжжі. Про це йдеться в листі СБУ, який опублікував «Цензор.НЕТ».

«Повідомляємо, що наразі підстави для недопуску зазначених осіб для участі в гастрольних заходах на території України у СБУ відсутні», – зазначила Служба безпеки України.

Разом з тим СБУ просить поліцію в Запорізькій області посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю Башарова, Колеснікова й Удовиченко 19 січня через «негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупований півострів».

Водночас, за інформацією джерел «Цензор.НЕТ» у Державній прикордонній службі, Башарова не пустять в Україну.

Зазначимо, дотепер Україна не впускала на свою територію російських артистів, які або відвідували окуповані території з порушенням українських законів, або публічно підтримували збройну агресію Росії проти України.