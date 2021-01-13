Служба безпеки закрила кримінальну справу щодо можливої державної зради екс-голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми та глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, який і домігся через суд порушення цієї справи через погодження Кучмою і Єрмаком так званої Консультативної ради за участі бойовиків «ДНР» та «ЛНР».

Він опублікував відповідь СБУ, в якій ідеться, що попередня згода на створення такої Консультативної ради «не може трактуватися як сприяння іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України».

У травні 2020 року ЗМІ опублікували документ з переговорів у Мінську, в якому йшлося, що українська делегація погодилася на створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків так званих «Л/ДНР». А Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ у такому форматі були б країнами-спостерігачами.

Ця подія отримала великий резонанс, бо такий формат перемовин фактично означав би початок прямих переговорів Києва з бойовиками, від чого Україна раніше категорично відмовлялася, і чого натомість постійно домагається Москва.

Після цього українська влада поспішила запевнити, що це була попередня версія документу і про жодну зраду не йдеться. У підсумку Україна не підписала офіційно цей документ, і Консультативна рада так і не народилась. Натомість українська делегація запросила на переговори у Мінськ переселенців з Донбасу.