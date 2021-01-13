СБУ закрила кримінальну справу щодо можливої держзради Кучми та Єрмака
Справа стосувалася погодження так званої Консультативної ради за участі бойовиків «ДНР» та «ЛНР»
Служба безпеки закрила кримінальну справу щодо можливої державної зради екс-голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми та глави Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, який і домігся через суд порушення цієї справи через погодження Кучмою і Єрмаком так званої Консультативної ради за участі бойовиків «ДНР» та «ЛНР».
Він опублікував відповідь СБУ, в якій ідеться, що попередня згода на створення такої Консультативної ради «не може трактуватися як сприяння іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України».
У травні 2020 року ЗМІ опублікували документ з переговорів у Мінську, в якому йшлося, що українська делегація погодилася на створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків так званих «Л/ДНР». А Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ у такому форматі були б країнами-спостерігачами.
Ця подія отримала великий резонанс, бо такий формат перемовин фактично означав би початок прямих переговорів Києва з бойовиками, від чого Україна раніше категорично відмовлялася, і чого натомість постійно домагається Москва.
Після цього українська влада поспішила запевнити, що це була попередня версія документу і про жодну зраду не йдеться. У підсумку Україна не підписала офіційно цей документ, і Консультативна рада так і не народилась. Натомість українська делегація запросила на переговори у Мінськ переселенців з Донбасу.