У Дніпрі правоохоронці затримали та повідомили про підозру учаснику «Всевеликого війська Донського» – терористичної групи, яка входить до складу бойовиків з так званої «ЛНР». Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваний в 2014 році у складі незаконного збройного формування «Всевелике військо Донське» окупаційної адміністрації РФ організовував службу на блокпостах, що були розташовані на автомобільній дорозі між Словʼяносербськом і Трьохізбенкою Луганської області по обидві сторони автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

До обов’язків учасника НЗФ РФ входив контроль за діяльністю чергових змін на блокпостах, організація та забезпечення перевірки документів осіб, їх затримання, огляд та обшук транспортних засобів.

Окрім того, він надавав дозвіл водіям щодо подальшого руху після проведення перевірки, а також розподілу функцій між учасниками, залученими до несення служби на блокпостах.

Після виїзду з тимчасово окупованої території Луганщини затриманий працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.