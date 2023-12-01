Себастіан Стен відомий за роллю Зимового солдата у кіновсесвіті Marvel

Актор Себастіан Стен зіграє молодого Дональда Трампа у фільмі «Студент» шведського режисера іранського походження Алі Аббасі.

Також у фільмі зіграють Марія Бакалова (Івана, перша дружина Трампа) та Джеремі Стронг (Рой Кон, його адвокат). Події розгорттимуться у 1970-1980-х, у період становлення Трампа як будівельного бізнесмена. Про це повідомляє Variety.

Себастіан Стен відомий за роллю Зимового солдата у кіновсесвіті Marvel. Він є номінантом на «Золотий глобус» за серіал «Пем та Томмі».

Фільм режисера Алі Аббасі «Вбивця "Святий павук"» був обраний номінантом від Данії на «Оскар» 2024 року, а також брав участь у Каннському кінофестивалі. Також в активі режисера премія «Особливий погляд» Канн за фільм «На межі світів».

Сценарій до фільму спільно з Аббасі написав американський письменник Габріель Шерман, автор бестселера «Найгучніший голос в кімнаті: як геніальний, пихатий Роджер Ейлс створив Fox News – і розділив країну».

Повідомляється, що фільм «Студент» є дослідженням сили та амбіцій у світі корупції і обману. Це історія наставника й протеже, що оповідає про походження знаменитої американської династії.