Чому тісто прилипає до пергаменту: розгадка вас здивує
Під час домашньої випічки часто виникає проблема – вироби прилипають до пергаментного паперу під час випікання. І справа не в пергаменті та його якості. Zhenskiy розповідає, як розв’язати цю проблему.
В чому ж проблема?
Насправді причина не у факті наявності паперу, а в рецептурі страви. Якщо у складі вашого тіста багато яєць, скоріш за все тісто буде постійно прилипати.
Ще одна причина – відсутність у складі масла чи олії. У таких випадках доведеться знімати папір вже з готових виробів.
Як уникнути проблеми?
Повністю вирішити цю ситуацію допоможе силіконовий килимок. Якщо використовувати його замість пергаменту або вкладати у форму для випікання, то тісто не буде прилипати.
Якщо ж під рукою у вас лише пергаментний папір, потрібно змастити його олією. Це проміжний варіант розв'язання проблеми, який також є досить дієвим.