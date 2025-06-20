Насправді причина не у факті наявності паперу, а в рецептурі страви

Під час домашньої випічки часто виникає проблема – вироби прилипають до пергаментного паперу під час випікання. І справа не в пергаменті та його якості. Zhenskiy розповідає, як розв’язати цю проблему.

В чому ж проблема?

Насправді причина не у факті наявності паперу, а в рецептурі страви. Якщо у складі вашого тіста багато яєць, скоріш за все тісто буде постійно прилипати.

Ще одна причина – відсутність у складі масла чи олії. У таких випадках доведеться знімати папір вже з готових виробів.

Як уникнути проблеми?

Повністю вирішити цю ситуацію допоможе силіконовий килимок. Якщо використовувати його замість пергаменту або вкладати у форму для випікання, то тісто не буде прилипати.

Якщо ж під рукою у вас лише пергаментний папір, потрібно змастити його олією. Це проміжний варіант розв'язання проблеми, який також є досить дієвим.