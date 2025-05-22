Бісквітне тісто потрібно замішувати дуже обережно, інакше втратиться повітряна структура ще до випікання

Бісквіт вимагає точності на кожному етапі – інакше замість пишного результату можна отримати плаский «млинець». Ukr.Media розповідає про основні причини, чому бісквіт осідає та як уникнути помилок.

Що може піти не так?

Недостатньо збиті яйця. Бісквітне тісто дуже повітряне, а його об'єм і пишність зберігаються завдяки повітряним бульбашкам. Тому якщо ви недостатньо збили яєчні білки, то потрібний зв’язок між ними та киснем не буде сформований. А під час охолодження випічки повітря буде опускатися вниз, і бісквіт осяде. Надто інтенсивне перемішування. Бісквітне тісто потрібно замішувати дуже обережно, інакше втратиться повітряна структура ще до випікання. Якщо робити різкі рухи під час з’єднання сухих та вологих компонентів, то молекули повітря будуть витіснятися та суміш втратить легкість. Занадто висока температура. Якщо температура у духовці перевищує 180°C, то суміш під час випічки втратить об’єм та пишність, навіть якщо ви дотримувались правил замішування тіста. Перерви під час готування. Важливо одразу підготувати усі необхідні продукти, посуд та приладдя, адже зволікання може негативно впливати на результат. Відкривання духовки. Під час випікання бісквіта потрібно пам’ятати про те, що відкривати духовку не потрібно, адже так ви тільки зіпсуєте кінцевий результат. Вологий посуд. Місткість, у які ви збиватимете яйця з цукром, повинна бути абсолютно сухою та чистою.

Як врятувати бісквіт

Щоб бісквіт не осів після випікання, залиште його у вимкненій духовці ще на 15 хвилин. Також ви можете залишити бісквіт у духовці до повного охолодження, але тоді бісквіт може вийти надмірно сухим.

Проте бісквіт, який осів, ви все ще можете їсти, але тієї легкості у випічці не буде. Ви можете використовувати такий бісквіт для рулету або тістечка «Картопля». Але з досвідом та дотриманням усіх порад випічка буде щоразу вдаватися.