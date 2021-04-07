Одне з найавторитетніших економічних видань Forbes опублікувало оновлений список найзаможніших людей світу, серед яких виявилося семеро українських мільярдерів. Відповідний рейтинг з’явився на сайті журналу.

Автори зазначають, що незважаючи на складний пандемійний 2020 рік, кількість мільярдерів у 35-му списку найбагатших людей планети зросла до безпрецедентних 2755, що на 660 більше, ніж рік тому. Їхні статки за рік зросли на 5 трлн доларів США і загалом становлять 13,1 трлн.

Перша десятка світового рейтингу виглядає так:

Джефф Безос (Amazon) – 177 млрд доларів; Ілон Маск (Tesla, Space X) – 151 млрд доларів; Бернар Арно (LVMH) – 150 млрд доларів; Білл Гейтс (Microsoft) – 124 млрд доларів; Марк Цукерберг (Facebook) – 97 млрд доларів; Воррен Баффет (Berkshire Hathaway) – 96 млрд доларів; Ларрі Еллісон (Oracle) – 76 млрд доларів; Ларрі Пейдж (Google) – 91,5 млрд доларів; Сергій Брін (Google) – 89 млрд доларів; Мукеш Амбані (Reliance Industries) – 84,5 млрд доларів.

Окрім того, у списку найбагатших бізнесменів знайшлось місце для сімох українців:

327. Рінат Ахметов – 7,6 млрд доларів

1249. Віктор Пінчук – 2,5 млрд доларів

1750. Ігор Коломойський – 1,8 млрд доларів

1362. Костянтин Жеваго – 2,3 млрд доларів

1833. Геннадій Боголюбов – 1,7 млрд доларів

1931. Петро Порошенко – 1,6 млрд доларів

2141. Вадим Новинський – 1,4 млрд доларів