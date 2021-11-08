Група українських туристів планувала здійснити похід Лікійською стежкою на півдні Туреччини

Семеро українських туристів уже три тижні не можуть виїхати з Туреччини через самогубство їх товариша. Про це розповіла одна із туристок у Facebook.

Група українських туристів з Рівного, Києва та Запоріжжя 15 жовтня полетіла до Туреччини та відправилася в похід Лікійською стежкою на півдні країни. Через два дні один із членів групи скоїв самогубство.

Тіло загиблого передали до України, де 22 жовтня поховали. Однак, сімом туристам, які були з ним в групі, турецькі слідчі заборонили повертатися додому до завершення судово-медичної експертизи.

З дня трагедії минуло вже три тижні, але люди так і не можуть виїхати з країни. Українці не можуть полетіти додому, бо на їх квитках стоїть ID-заборона про перетин турецького кордону.

Спершу українське консульство відповідало на запити туристів, що «в цьому випадку допомога не передбачена законодавством». Після розголосу з туристами зв’язалися представники консульства та пообіцяли з 8 листопада робити запити до Турецького суду.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив у коментарі «Буквам», що консульство займається справою українських туристів, підтримує зв’язки з правоохоронцями Туреччини та з родичами загиблого та туристами.