В Сенаті США відхилили законопроект про нові санкції проти «Північного потоку-2», ініціатором якого був сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз. Проти цього документу виступали у Держдепі. Про це пише Reuters.

Законопроект «Про захист енергетичної безпеки Європи» не набрав необхідної кількості голосів – він набрав 53 голоси «за» та 41 «проти», при цьому для ухвалення закону потрібно 60 голосів.

Тед Круз перед голосуванням наголосив, що якщо документ не ухвалять, «то Україна ризикує взагалі зникнути з карти».

Законопроект передбачав запровадження санкцій щодо організацій, відповідальних за проектування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також щодо низки їхніх працівників протягом 15 днів після його ухвалення.

Водночас сенаторка-демократка Жанна Шахін, яка проголосувала проти, вважає, що законопроект міг «вбити клин» між США та союзниками в Європі, зокрема Німеччиною.

Раніше у Держдепі заявили, що хоч і виступають проти «Північного потоку-2», але вважають, що пропозиція Круза ввести санкції зараз послабила б єдність Сполучених Штатів та Європи й не стала б фактором стримування Росії у політиці щодо України.

Водночас можливість запровадження санкцій проти «Північного потоку-2» згадується в іншому законопроекті від сенаторів-демократів. Його представили напередодні, а у документі перераховуються можливі санкції, які, на думку його авторів, потрібно буде запровадити проти РФ у разі нового нападу на Україну.