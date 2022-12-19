Різдвяна шопка перед входом у львівську Ратушу

За останній рік більше як на третину зросла кількість українців, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня за григоріанським календарем. Утім більшість українців все-таки будуть святкувати Різдво 7 січня. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

За даними опитування, за останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Водночас більше половини опитаних (55%) буде святкувати Різдво 7 січня (у 2021 році таких був 71%).

8% взагалі не святкують Різдво (найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці). Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня, говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.

Також за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня – з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу і Києва – більше половини підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи. Окрім того, спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків. Серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї. Натомість серед мешканців півдня та сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва.

У віковому розрізі найбільше суперечностей серед опитаних старшого та середнього віку, де відносна більшість (понад 40%) підтримують ідею з перенесенням дати, водночас також значна кількість (не менше третини) – проти. Серед молоді третина за перенесення, третина – проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже.

Загальнонаціональне опитування щодо ідеї перенесення дати святкування Різдва було проведено 21-22 листопада цього року. Методом телефонного інтерв’ю та випадкової вибірки опитали 1000 повнолітніх мешканців у всіх областях, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 3,1%.