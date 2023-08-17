Сергій Бубка на зимових Олімпійських іграх у Пекіні, 17 лютого 2022

Спортивний діяч, олімпійський чемпіон 1988 року зі стрибків з жердиною і шестиразовий чемпіон світу, герой України Сергій Бубка покидає керівництво Всесвітньої федерації легкої атлетики, в якому він перебував 22 роки. Під час виборів президента федерації він не висував свою кандидатуру, пише insidethegames.biz.

Як зазначається в публікації, рішення Бубки більше не балотуватися на Всесвітньому легкоатлетичному конгресі сталося після критики на його адресу в Україні за те, що він не засудив вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року. Дотепер Бубку, який був кількаразовим віце-президентом Всесвітньої федерації легкої атлетики, вважали наступником Себастьяна Коу, який очолює федерацію вже два терміни поспіль. 17 серпня його переоберуть на третій – останній – термін.

У жовтні минулого року Бубка, якого називають близьким другом президента Росії Владіміра Путіна, залишив посаду президента Національного олімпійського комітету України. На цій посаді він пробув 17 років.

У липні цього року стало відомо, що Бубка брав участь у багатомільйонній угоді з постачання пального на окуповані росіянами українські території. Журналісти з’ясували, що Бубка має бізнес в окупованому Донецьку.

Сергій Бубка з 2001 року обіймає посаду члена правління федерації. В період 2007-2011, а також 2015-2019 та 2019-2023 рр. Бубка був старшим віце-президентом федерації. Тепер на чотири віце-президентські посади претендують вісім кандидатів, Бубки серед них немає.