Сергій Притула вважає, що українські заробітчани теж повинні мати можливість впливати на політику

Політик та волонтер Сергій Притула назвав великою несправедливістю те, що мільйони українців за кордоном не мають можливості брати участь у виборах. Він планує виправити цю ситуацію, спростивши голосування на виборах в Україні для заробітчан. Про це Притула розповів на своєму каналі у YouTube.

Як приклад, Притула приводить Молдову, де на попередніх президентських виборах у 2020 році закордонний округ фактично забезпечив перемогу чинної президентки Маї Санду. Частка виборців, які голосували за межами держави, тоді сягнула позначки у понад 12%.

«А яка ситуація в Україні? На закордонних виборчих дільницях у реєстрах є 550 тисяч українців. Знаєте, скільки з них голосувало за кордоном? На президентських виборах на закордонному виборчому окрузі по усьому світу проголосувало лише 59 тисяч українців. Якщо ж ми говоримо про реальну кількість людей, які відносно постійно або відносно тимчасово проживають за межами України, тримаючи у руках український паспорт, то їх кількість оцінюється у 5 мільйонів людей», – відзначає Притула.

Політик вважає, що для того, аби ці мільйони українців мали змогу впливати на політику на Батьківщині, достатньо спростити процедуру реєстрації на вибори, а також відкрити більше закордонних дільниць.

Політик заявив, що вже почав роботу з юристами та ініціативною групою депутатів Верховної Ради з підготовки відповідного законопроекту. Також Притула планує залучити до процесу найбільші українські церковні конфесії – Православну Церкву України та Українську Греко-Католицьку Церкву, які могли б включитися у координацію українських громад за кордоном. Також вони мають велику кількість приміщень по всьому світу, які могли б використовуватись як виборчі дільниці.

Розраховує Сергій Притула і на підтримку з боку Світового Конґресу Українців, адже ця організація обʼєднує понад 20 мільйонів українців у 133 країнах світу.