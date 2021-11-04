Сергій Притула хоче спростити голосування для заробітчан
Політик та волонтер Сергій Притула назвав великою несправедливістю те, що мільйони українців за кордоном не мають можливості брати участь у виборах. Він планує виправити цю ситуацію, спростивши голосування на виборах в Україні для заробітчан. Про це Притула розповів на своєму каналі у YouTube.
Як приклад, Притула приводить Молдову, де на попередніх президентських виборах у 2020 році закордонний округ фактично забезпечив перемогу чинної президентки Маї Санду. Частка виборців, які голосували за межами держави, тоді сягнула позначки у понад 12%.
«А яка ситуація в Україні? На закордонних виборчих дільницях у реєстрах є 550 тисяч українців. Знаєте, скільки з них голосувало за кордоном? На президентських виборах на закордонному виборчому окрузі по усьому світу проголосувало лише 59 тисяч українців. Якщо ж ми говоримо про реальну кількість людей, які відносно постійно або відносно тимчасово проживають за межами України, тримаючи у руках український паспорт, то їх кількість оцінюється у 5 мільйонів людей», – відзначає Притула.
Політик вважає, що для того, аби ці мільйони українців мали змогу впливати на політику на Батьківщині, достатньо спростити процедуру реєстрації на вибори, а також відкрити більше закордонних дільниць.
Політик заявив, що вже почав роботу з юристами та ініціативною групою депутатів Верховної Ради з підготовки відповідного законопроекту. Також Притула планує залучити до процесу найбільші українські церковні конфесії – Православну Церкву України та Українську Греко-Католицьку Церкву, які могли б включитися у координацію українських громад за кордоном. Також вони мають велику кількість приміщень по всьому світу, які могли б використовуватись як виборчі дільниці.
Розраховує Сергій Притула і на підтримку з боку Світового Конґресу Українців, адже ця організація обʼєднує понад 20 мільйонів українців у 133 країнах світу.
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