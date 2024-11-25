Гарольд Перріно у серіалі «Ззовні»

Завершується показ третього сезону серіалу «Ззовні». Компанія MGM Plus вже продовжила серіал на четвертий. Новий сезон складатиметься з 10 епізодів, виробництво розпочнеться у 2025 році, а вийде у 2026-му році.

Серіал розповідає про людей, які опинилися у маленькому містечку і не можуть вибратися з нього. Їх переслідують нічні істоти, які живуть десь у навколишньому лісі. Зірка «Загублених» Гарольд Перріно грає Бойда Стівенса, ветерана армії та самопризначеного шерифа міста.

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«Ми в захваті від підтримки наших шанувальників та наших партнерів у MGM Plus і дуже раді поділитися наступним розділом нашої історії. Наприкінці третього сезону наші герої починають розуміти, чому вони потрапили в пастку, але чи допоможе це розуміння їм втекти? І якщо так, то як?», – каже виконавчий продюсер Джефф Пінкнер. Серед тих, хто оприлюднив схвадьний відгук про проєкт – письменник Стівен Кінг.

Перший сезон «Ззовні» вийшов в ефір у 2022 році, і з того часу щороку виходила нова частина. До акторського складу також увійшли Каталіна Сандіно Морено, Ейон Бейлі та Девід Алпай.