У Рівному розпочинає роботу популярний сервіс для виклику таксі Uber. Наразі компанія шукає водіїв. Після офіційного запуску мешканці Рівного зможуть скористатись знижками для перших трьох поїздок.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, у середу, 6 квітня, додаток вже став доступним у Рівному. Наразі триває набір водіїв.

«Обговорили із керівництвом українського представництва UBER можливість надання безкоштовних поїздок для працівників восьми волонтерських штабів гуманітарного хабу Рівненщини при Рівненській ОВА. Попри війну американська компанія розширює покриття надаваних послуг для українців», – зазначив Віталій Коваль.

За його словами, після запуску у Рівному за промокодом «SLAVAUA» компанія запропонує знижки до 150 гривень на перші три поїздки усім бажаючим.

Зазначимо, сервіс Uber запрацював в Україні у червні 2016 року, зокрема, у Києві. Вже в лютому 2017 року сервіс запрацював і у Львові.