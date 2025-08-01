Після припинення допомоги діти з України не матимуть окремого статусу та входитимуть до ширшої групи іноземних учнів

Із вересня 2025 року Міністерство освіти Чехії не виділятиме цільові дотації для інтеграції іноземних учнів – ця підтримка стосувалася шкіл, які приймали значну кількість українських дітей. Про це повідомляє «Нова українська школа» з посиланням на чеські ЗМІ.

Відомо, що підтримка шкіл закінчилась 30 червня 2025 року і її не продовжили на новий навчальний рік. У школах уже звільнили українських асистентів вчителів, які допомагали долати дітям мовний бар’єр та адаптуватись у колективах. Відомо, що з січня по червень 2025 року Міністерство освіти розподілило 89 мільйонів чеських крон між 193 школами. Підтримку надавали лише тим закладам, де навчались українці зі статусом тимчасового захисту, які становили не менше 10% від загальної кількості школярів.

Після припинення допомоги діти з України не матимуть окремого статусу та входитимуть до ширшої групи іноземних учнів – вони мають право на мовну підготовку, але вона проводиться лише у визначених школах.

«Це для нас величезне ускладнення. У нас 100 українських школярів, і ми використовували надбавку для оплати праці українських асистентів. Але 30 червня я змушений був звільнити всіх п’ятьох. Я не уявляю, що ми будемо робити у вересні, адже до нас досі приходять нові діти, які не говорять чеською», – розповідає Павел Куфал, директор школи Vrchlického в місті Ліберец.

Деякі школи намагають рятувати ситуацію самотужки, скорочуючи загальні видатки для оплати праці асистентів. До прикладу, у початковій школі імені Богуміла Грабала в Празі, де працювали п’ять українських асистентів, вирішили частково зберегти команду за рахунок внутрішнього бюджету.