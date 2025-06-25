Дітям легше буде поєднати вимоги закордонної школи та української освіти

Кабінет Міністрів України затвердив порядок визнання результатів навчання, яке школярі проходять за кордоном. Цей документ є першим нормативним рішенням, який чітко регламентує, як в Україні визнаватимуть результати навчання дітей за кордоном – в місцевих або суботніх і недільних школах. Про це повідомляє HУШ з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Які ключові зміни впровадив затверджений порядок

1. Офіційний реєстр освітніх осередків за кордоном.

Якщо освітній заклад за кордоном хоче, щоби результати їхніх учнів визнавали в Україні, з осені 2025 року вони можуть подати заявку до автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ).

Після перевірки комісії МОН та МЗС такі осередки офіційно долучать до реєстру. Основна умова – викладання предметів українознавчого компонента (українська мова, література, історія тощо).

2. Визнання результатів із закордонних шкіл без додаткового оцінювання.

Якщо дитина навчалася в школі за кордоном і має офіційний документ з оцінками, українська школа автоматично визнає ці результати. Їх перезараховують відповідно до шкали оцінювання, затвердженої МОН.

3. Визнання неформальної освіти у двох форматах:

через оцінювання на загальних засадах;

за результатами перезарахування оцінок із предметів українознавчого компонента – якщо ця громадська організація, освітній центр, суботня школа тощо зареєстровані в АІКОМ і проводять оцінювання за українською шкалою.

4. Подання заявок до реєстру.

Подати заявку до реєстру зможуть лише заклади або організації, які надають освітні послуги. Алгоритм подання та критерії визнання оприлюднять на сайті МОН восени.

Що це дає українським дітям, які перебувають за кордоном?

Можливість навчатися за кордоном і зберігати зв’язок із українською системою освітою без втрати класу чи навчального року.

Перезарахування результатів навчання без повторного оцінювання після повернення в Україну.

Отримання українського документа про освіту, необхідного для вступу до українських закладів вищої освіти.

Чітке розуміння освітніх можливостей і впевненість, що навчальні досягнення дітей не залишаться поза увагою державної системи.

Цей порядок МОН розробляло спільно з представниками українських освітніх осередків за кордоном, керівниками шкіл, педагогами, громадськими організаціями та батьками.