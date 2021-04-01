Зловмисники тримали у полоні киянина, щоб забрати його квартиру

Поліцейські звільнили 52-річного киянина, якого шахраї впроводж трьох років утримували в полоні у Миколаєві. В такий спосіб зловмисники хотіли привласнити його квартиру. Про це повідомила поліція Києва у четвер, 1 квітня.

Чоловіка розшукували з 2017 року. Проте нещодавно поліцейські отримали інформацію, що він може перебувати у Миколаєві.

«Під час слідчих дій у помешканні зловмисників виявили 52-річного потерпілого, а також 49-річного киянина, якого, ймовірно, також насильно утримували у будинку», – зазначено у повідомленні.

Трьох зловмисників затримали. Вони уродженці Миколаївської та Запорізької областей. Серед них, як уточнює Київська міська прокуратура, 51-річний мешканець Миколаєва та його 46-річна спільниця, яка працює в органах юстиції Миколаївської області.

Поліцейські розслідують справу одразу за двома статтями – про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про шахрайство. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.