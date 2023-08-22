В помешканні шахрайки вилучили 20 телефонів, планшет і десятки SIM-карток

Служба безпеки України затримала в Миколаївській області шахрайку, яка видурювала гроші під виглядом фахівчині з пошуку постраждалих українських бійців.

Як повідомила СБУ у вівторок, 22 серпня, За суму до семи тисяч грн за одного військового шахрайка обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан. Але одразу після отримання грошей вона обривала комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців. Таким чином зловмисниця ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 млн грн, стверджує СБУ.

Як уточнили правоохоронці, для реалізації шахрайської схеми її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою «Пошук зниклих» та «Повертайся живим». Там вона пропонувала свої «детективні послуги» й зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення «поточних» питань з пошуку зниклих.

СБУ стверджує, що її працівники задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей. Під час обшуків за адресою проживання жінки вони виявили 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування схеми.

Наразі жінці повідомили про підозру в шахрайстві, а суд вже взяв її під варту. Також СБУ встановлює точну кількість ошуканих родин.

Додатково СБУ наголосила на тому, що не варто надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам. Тим, хто зіштовхнувся з випадками шахрайства, пов’язаного із темою військовополонених, СБУ радить звертатись до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України, який працює при СБУ. Контактний номер центру у Viber, WhatsApp чи Telegram: +38(067)650-83-32.