Фестиваль «Шампанські очі» відбудеться 17 серпня на !FESTrepublic

Батьки Андрія Кузьменка таконцертна агенція VINIL запрошують на фестиваль «Шампанські очі» який відбудеться на !FESTrepublic у день народження легендарного артиста – 17 серпня

Кузьма Скрябін – один із найяскравіших та незабутніх українських музикантів. Цей талановитий артист, який залишив свій слід в історії української музики, завжди вражав своєю силою та енергією на сцені. Він не лише писав пісні, які ставали шалено популярними серед публіки, а й вмів передати через них важливі ідеї та почуття.

«Кузьма Скрябін був не тільки музикантом, а й завжди вірив у свої ідеали та боровся за їхню реалізацію. Його творчість не має строку дії, а його пісні актуальні та зворушливі і досі. Назва «Шампанські очі» у всіх на слуху, адже концерти, які започаткували батьки Кузьми разом з VINIL Concert Agency, відбувалися вже двічі. А цьогоріч концерт вперше пройде у форматі фестивалю. Це буде особлива дата, адже у 2023-му Кузьма святкував би свій ювілей – 55 років», – діляться спогадами організатори VINIL Concert Agency.

Фестиваль об’єднає на одній сцені усіх найвідоміших українських зірок, серед яких Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома, Pianoбой, Арсен Мірзоян, DILYA, Lizgunova, Ivan NAVI та інші популярні виконавці. Вони заспівають найкращі пісні Скрябіна.

«Кумир для мільйонів, символ епохи, але водночас простий і свій чувак для кожного! Його пісні стали народними і співаються серцем і душею мільйонами українців по всьому світу! І для нас він завжди живий, поки лунають його хіти! Не пропустіть найзірковішу подію літа!», – запрошує на подію VINIL Concert Agency.

Квитки вже у продажу за посиланням.

Концерти до дня народження Кузьми Скрябіна відбудуться також в інших українських містах:

19.08 – Київ,

20.08 – Одеса.

Перегляньте також aftermovie з попередніх концертів «Шампанські очі»: