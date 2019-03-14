Очільник Головного управління Нацполіції Одеської області Дмитро Головін не зміг прочитати вголос текст, написаний українською мовою, хоча вільне володіння державною мовою є обов’язковим для державного службовця. Відео записали в лютому 2018 року. Генерал намагався прочитати на камеру підготовлений помічниками прес-реліз про розкриття злочину, але вийшло це вельми кострубато. Головін кумедно вимовляв слова «мисцилівці», «дивчина», «пошуков», проте «одинадцятирічна» вимовити так і не зміг.

Відео Сергія Стерненка з YouTube