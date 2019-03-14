Шеф одеської поліції не зміг прочитати текст українською. Відео дня

Генерал Дмитро Головін має великі проблеми з читанням слів державною мовою

СуспільствоКатерина Чурилова, 14 березня723413

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Очільник Головного управління Нацполіції Одеської області Дмитро Головін не зміг прочитати вголос текст, написаний українською мовою, хоча вільне володіння державною мовою є обов’язковим для державного службовця. Відео записали в лютому 2018 року. Генерал намагався прочитати на камеру підготовлений помічниками прес-реліз про розкриття злочину, але вийшло це вельми кострубато. Головін кумедно вимовляв слова «мисцилівці», «дивчина», «пошуков», проте «одинадцятирічна» вимовити так і не зміг.

Відео Сергія Стерненка з YouTube

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Співавторка закону про українську мову Ірина Подоляк ZAXID.NET
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