Ці 16 позашляховиків – остання партія, інші 84 машин уже допомагають рятувати жителів України у різних областях

У вівторок, 21 лютого, ще 16 машин швидкої допомоги, які мають високу прохідність, великий паливний бак і добре справляються на бездоріжжі, передали Львівськогому обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. Звідти«швидкі» розподілять туди, де зараз є найбільша потреба: на Луганщину, Донеччину, Херсонщину, Харківщину, Черкащину, Чернігівщину, Одещину й Житомирщину. Їх використовуватимуть для евакуації поранених воїнів та цивільних, повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

За його словами, швейцарська благодійна асоціація Free Ukraine та МОЗ передали цей транспорт в межах проекту 100 автомобілів «швидкої» для відновлення національної системи медицини катастроф.

11»швидких» придбали за кошти громадян Канади, ще 5 авто – за фінансової підтримки партнерів асоціації«швидких»

«11 транспортних засобів, які передали сьогодні, придбали коштом громадян Канади у межах проекту «Ukraine Humanitarian Appeal», 5 – за підтримки компанії AstraZeneca, посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та «Free Ukraine». Ці 16 позашляховиків – остання партія, інші 84 машини уже допомагають рятувати жителів України у різних областях», – повідомив Максим Козицький.

Нагадаємо, нещодавно благодійний фонд Smart Medical Aid спільно з British-Ukrainian Aid передали на фронт три «швидкі» та один пожежний автомобіль. Їх отримали військові 28 окремої механізованої бригади, 125 бригади Сил ТрО та 11 бригади тактичної авіації.