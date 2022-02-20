Austrian Airlines скасувала рейси з Відня до Києва і Одеси, натомість до Львова рейси залишились

Авіакомпанії Austrian Airlines і Swiss International Air Lines (Swiss) призупиняють польоти в Україну. Це рішення в компаніях пояснюють зростанням ризиків військового вторгнення росіян.

Austrian Airlines літає з Відня у Львів, Київ та Одесу. Як повідомляє Avianews.com із посиланням на прес-службу авіакомпанії, 20 лютого Austrian Airlines виконає спеціальні рейси з Києва та Одеси, натомість рейси з Відня до Львова скасовувати не будуть.

Авіакомпанія Swiss літає з Києва в Цюрих. Рейси за цим маршрутом призупинять із 21 до 28 лютого. Останній рейси Київ – Цюрих виконають 20 лютого. Авіакомпанія також відмовилась від виконання транзитних рейсів на території повітряного простору України.

Через скасування рейсів низкою авіакомпаній, Міністерство інфраструктури напрацьовує варіанти перевезення пасажирів, які купили квитки на рейси цих авіакомпаній.

Нагадаємо, що раніше рейси в Україну скасувала німецька авіакомпанія Lufthansa та норвезький перевізник KLM.