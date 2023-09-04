Цього року вже 18 мешканців Львівщини захворіли на лептоспіроз

Ще у трьох пацієнтів, які лікуються в Львівській обласній інфекційні лікарні, діагностували лептоспіроз. Ще у двох хворих є симптоми лептоспірозу, але лікарі чекають результатів аналізів. Цього року до лікарні з цим захворюванням потрапило вже 18 мешканців Львівщини, один хворий помер. Двоє пацієнтів з підтвердженим діагнозом лептоспірозу перебуває у реанімації, повідомила ZAXID.NET лікарка інфекційної лікарні Каріна Калайдіна.

Серед нових хворих є 24-річний мешканець Львова, який нещодавно повернувся з відпочинку у Карпатах. До лікарні звернувся самостійно через високу температуру тіла. У нього була клінічні прояви лептоспірозу, днями цей діагноз підтвердили лабораторно. Чоловік розповів лікарям, що у горах пив дощову воду, купався у водоймах, а після повернення додому у нього раптово підвищилася температура, виник головний біль, нудота тощо. Оскільки він відразу звернувся по медичну допомогу, то його стан середньої важкості.

Ще двоє чоловіків, яким 46 і 47 років, перебувають у реанімації. Один з Перемишлянщини, другий з Яворівського району. Мешканець Перемишлянщини купався у місцевому ставку, а чоловік з Яворівського району рибалив. В обох лабораторно підтверджено лептоспіроз.

А у двох жінок, яким 72 і 55 років, є симптоми лептоспірозу, лікарі чекають результатів аналізів. Ці пацієнтки не купалися у водоймах. Одна збирала ожину, подряпала руки і поїхала на дачу, інша працює прибиральницею.

Як повідомив ZAXID.NET заступник директора з медичної роботи інфекційної лікарні Андрій Орфін, за 8 місяців 2023 року до інфекційної лікарні з лептоспірозом вже потрапило 18 мешканців Львівщини.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання.може спричинити і вживання зараженої їжі .

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Ати уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.