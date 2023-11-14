У середу, 15 листопада, у Львові відбудуться відразу декілька концертів класичної музики. Усі три цікаві, так що ми розповідає, а слухачам доведеться обирати.

Христина Михайліченко в Опері

Христина Михайліченко (фото Львівської філармонії)

Вісімнадцятирічна піаністка Христина Михайліченко стала відомою завдяки своїм концертам ще у дитинстві. Вона народилась в Криму і там розпочала свою музичну кар’єру у віці 5 років. Після російської окупації Криму, піаністка активно концертувала по всьому світу та виборювала перемоги на міжнародних конкурсах.

З 2023 року Христина Михайліченко навчається у Королівській академії музики в Лондоні та зіграла кілька десятків сольних концертів для підтримки Збройних Сил України та українських лікарень. Концерт у Львові також має стати благодійним.

У концерті, що відбудеться в музичному салоні Львівської опери, прозвучать твори композиторів-романтиків, Франца Шуберта та Миколи Лисенка, а також музика сучасного українського композитора Валентина Сильвестрова.

Фортепіанний дует з Литви у філармонії

Рокас Зубовас та Соната Зубовене (фото Varena)

Дует піаністів з Литви, Рокас Зубовас та Соната Зубовене, виступить у Львівській філармонії з програмою

симфонічних творів початку ХХ століття, адаптованих для одного фортепіано в чотири руки. Традиція гри симфонічних творів на фортепіано не є новою: з середини ХІХ століття велика частина симфонічної музики одразу ж адаптувалася для такого виконання. Таким чином, за відсутності методів відтворення симфонічного звуку, вона ставала доступною для любителів музики в різних європейських країнах і навіть за її межами. Тому симфонії Брамса та. Шумана, опери Верді та Пуччіні були відомі любителям музики здебільшого як твори на фортепіано, зазвичай виконувані в чотири руки.

У програмі – твори Чюрльоніса та Дебюссі.

Меса-танго в Органному залі

Хор «Легенда» (фото Facebook)

Традиційна меса у яскравих і пристрасних шатах танго – несподіване поєднання. Аргентинський композитор Мартин Палмері заміксував традиційне шестичастинне католицьке богослужіння латинською мовою зі стилістичними особливостями танго. Твір став неймовірно популярним серед вірян: у 2013 році його виконали на Міжнародному фестивалі сакрального мистецтва у Ватикані. Того ж року виконанням Misatango відзначили інтронізацію колишнього кардинала Буенос-Айреса, який став Папою Франциском.

У Львівському органному залі твір виконає камерний хор «Легенда» під дириґуванням Наталії Самокішин разом із солістами та струнний квартет «ТЕТквАрТЕТ».