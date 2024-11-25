Цього тижня у Львові можна побачити чимало нових вистав. Нічого дивного, адже 1 грудня оголосять переможців театральної премії «Гра». Проте це зовсім не означає, що бракуватиме концертів, виставок та інших подій. Розповідаємо, що можна побачити чи почути щодня протягом тижня.

25 листопада, понеділок

«Веселка на Салтівці» харківського театру «Нафта»

Сцена з вистави «Веселка на Салтівці» (фото театру «Нафта»)

«Веселка на Салтівці» (на головному фото) – моновистава в жанрі музичної сюрреалістичної трагікомедії. В основі сюжету – автобіографічна історія Артема Вусика, який народився на Салтівці і прожив там свої перші 17 років. Усі ролі Артем виконує сам, навіть у деяких сценах він одночасно грає і самого себе, і перевтілюється ще в трьох персонажів. Це мікс специфічного нафтового гумору з панківською епатажністю, яку так полюбляє Артем Вусик. Це вистава-концерт, де музиканти грають наживо авторські композиції. Вистава «Веселка на Салтівці» – спроба театру повернути промені радості в місце, яке все ще загоює рани від війни.

У Львові виставу показують у межах фестивалю-премії «Гра».

Театр імені Лесі Українки, початок 19:00.

26 листопада, вівторок

Мюзикл «Гуцулка Ксеня» Франківського драмтеатру

Сцена з вистави (фото Франківського драмтеатру)

Мюзикл «Гуцулка Ксеня», поставлений у Івано-Франківську Ростиславом Держипільським, уже мав 100 аншлагів поспіль.

Музика Ярослава Барнича звучить у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 музикантів під його керівництвом постійно знаходиться на сцені, створюючи живий та атмосферний супровід подіям та пісням вистави. У дійстві беруть участь 30 акторів. У виставі поєднуються сучасні технології з українською автентикою. Зокрема, серед костюмів можна буде побачити унікальну колекцію гуцульських гунь Руслани Гончарук. Родзинка сценічного рішення – лазерне шоу від команди Show Service.

За сюжетом до Ворохти зі США прибувають українські емігранти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині «свідому українку» і одружиться з нею.

Львівська опера, початок о 18:00

27 листопада, середа

Вистава «Птах на горищі» у театрі імені Заньковецької

П'єса розповідає історію дівчинки з Маріуполя (фото театру імені Заньковецької)

Війна має багато облич. Нажахані дитячі очі серед руїн – найстрашніший її прояв. Кількість дітей, які перебувають на анексованих російською федерацією територіях, під загрозою депортації, примусового переміщення чи всиновлення оцінюється у 1,6 млн. Це не офіційна цифра. Та й це не цифра – а майбутнє України.

П'єса розповідає історію дівчинки з Маріуполя, яка змогла зберегти у своєму серці Україну.

Незабаром їй виповниться чотирнадцять років. Люди, які розлучили її з матір'ю, у якої на «фільтрації» знайшли український військовий квиток, їх роз’єднали. Тепер єдиний спосіб розмовляти із нею – це записувати відео десь на горищі будинку щасливої російської сім’ї «освободітєлєй». Жанр вистави у театрі визначають як трибунал.

Драматург Олег Михайлов, режисер Ігор Білиць, сценограф Олексій Хорошко, мультимедіа Руслан Березовий.

Театр імені Марії Заньковецької, камерна сцена, 18:00

28 листопада, четвер

Пластична вистава «Косачка»

Вистава номінована на всеукраїнську театральну премію «Гра». Це – поєднання сучасного танцю, живого співу, електронної музики у містичному театральному дійстві. «Косачка» – це вистава про подорож людського духу в тілі жінки, присвячена українкам, які захищають нашу землю сьогодні. Тут міф зливається з реальністю, минуле перегукується із теперішнім, втілюючись у часі та просторі сучасними засобами театрального мистецтва. Режисерка Юлія Лопата та хореографка Галина Пеха, музика авторства і у живому виконанні Олени Шикіної, спів Соломії Кирилової, відомої за ролями в українському театрі та кіно («Памфір», Leopolis night, «Доця»). Костюми створила Ася Сутягіна, художниця з костюмів у відомих кінопроектах («Мої думки тихі», «Додому» тощо).

Театр імені Лесі Українки, початок 19:00

Концерт «Відкладені мрії»

Назарій Стець (контрабас) та Тетяна Павлічук-Тишкевич (фортепіано) (фото Facebook)

Камерний концерт дуету Formula – поєднання контрабаса та фортепіано у виконанні Назарія Стеця та Тетяни Павлічук-Тишкевич. У програмі твори Євгена Стецюка, Вільмоша Монтага та Андреса Мартіна. Євген Стецюк відомий своїм інноваційним підходом до української музики, Вільмош Монтаг розкриває глибину європейської камерної традиції, а аргентинець Андрес Мартін додає до цього вогонь і пристрасть латиноамериканських мотивів.

Дзеркальна зала Львівського оперного театру, початок 19:00

29 листопада, п’ятниця

Показ фільму «Невиразний пташиний клекіт» Францішека Бербеки

Кадр з фільму

У 1978 році Влодзімєж Пухальські відправляється в Антарктиду, щоб здійснити свою мрію. Структурною віссю фільму є морська подорож Пухальські до Антарктиди, яка була перервана його смертю 19 січня 1979 року на острові Кінг-Джордж. Воно переплітається зі стосунками Пухальські з його дочкою. Пухальські документував своє життя до останніх хвилин. Відео з цієї подорожі містить фактичні архіви фільмів, сцени, що відтворюють життя на кораблі, і додаткові знайдені матеріали. Пухальські тримав у своїй каюті цвіркуна як компаньйона. Він став співрозповідачем фільму, надаючи додатковий рівень контексту.

Францішек Бербека народився в Закопане в 1989 році, де закінчив Вищу школу мистецтв. Почав вивчати філософію в Папському університеті в Кракові. Після переїзду до Варшави продовжив навчання у Варшавському університеті. З 2019 року вивчає режисуру кіно та телебачення в Лодзькій кіношколі.

Показ відбувається в межах виставки «Domowroty / Повернення / Homing. Влодзімєж Пухальскі».

Муніципальний мистецький центр, 18:00

Вистава Music for a while. Вечір музики Генрі Перселла

Співачка та акторка Наталія Половинка (фото Слово і голос)

Цього вечора прозвучать рідко виконувані пісні і відомі арії англійського барокового композитора Генрі Перселла у виконанні співачки та акторки Наталії Половинки та піаніста Сергія Кудринецького. Цей вечір –поєднання органу, оркестру, клавесину та голосу. «У музиці Перселла слово – грає. Це плач і радість серця, яке мовить безпосередньо, коли часто сьогодні смисл замерзає на вустах і не вимовляється. Вона написана для нас нинішніх, бо кожен так потребує співчуття, тепла, миру; забутого затишку, коли всі на світі є вдома», – розповідає Наталія Половинка. Режисер – Валерій Більченко

Дзеркальна зала Львівського оперного театру, початок 19:30

30 листопада, субота

Традиційні вечорниці на Андрія

Дриґ-традиційні танці та співи у Львові (фото Facebook)

Шевченківський гай пропонує кілька варіантів участі у традиційних вечорницях на Андрія: з програмою про традиції та вечірніми танцями.

Дівочі ворожіння на Андрія. Етномузикологиня Анна Черноус розкаже, як святкували Андрія в народі колись, які прикмети та обряди були у цей вечір, які страви готували, ну, і які збитки хлопці дівчатам в цю ніч робили та як розважались.

Таємна садиба на території Львівського скансену, початок 14:00, 16:00

Танці з Дриґом

Прості, але запальні традиційні танці та співи з різних куточків України - те, що треба для доброї забави і вечорниць. Хто вже вміє, і хто тільки хоче опанувати кілька традиційних рухів – з Дриґом танцюють всі!

Інформаційно-освітній центр Львівського скансену, початок 18:30

1 грудня, неділя

Концерт «Аполлон у масці»

Аполлон із лірою. Фрагмент римського настінного розпису на грецькому зразку. Близько 50 р. н.е.

Вечір шведської симфонічно-хорової музики на античний сюжет у виконанні хору «Гомін» під дириґуванням Вадима Яценка та органістки Світлани Позднишевої – можливість почути рідко виконувану в Україні шведську класику. Прозвучить твір Ларса-Еріка Ларссона «Бог у масці» для читця, сопрано, баритона, мішаного хору та оркестру. Кантата була написана Ларсом-Еріком Ларссоном у 1940 році на слова однойменної поеми Ялмара Ґульберга спеціально для Шведського радіо, де обидва працювали. Це був вже не перший досвід написання так званих «ліричних сюїт» (такий жанр вигадали композитор і поет для радіопередач). Сама поема Ґульберга заснована на пролозі до еллінської п’єси, в якій бог Аполлон вигнаний з Олімпу та засуджений до смертного життя на один рік, як простий пастух, ходить по землі та грає на флейті. Твір «Бог у масці» є протестом проти насильства та війни. Цей твір звучатиме в Україні, яка довго і виснажливо бореться з російським агресором, як присвята воїнам, які невпинно боронять нашу землю, бо справжні «боги серед нас». Переклад твору зі шведської здійснив Тарас Демко.

Львівський органний зал, початок 19:00

«Театр абсурду». Виставковий проєкт, присвячений творчості Олега Мінька

Олег Мінько. Годинник з дитинства, 2002 (фото Art.lviv)

Особливістю виставки є те, що малярські задуми митця вперше переведуть у 3D-формат театральних декорацій, що дозволяє глядачам повністю зануритися у його символічний світ. Інтерактивні інсталяції оживлять роботи художника, а кожен відвідувач зможе відчути себе «всередині сцени».

У межах виставки ми представимо роботи з колекції ЦІММу (1997–2013 роки), які досліджують суперечності тогочасного світу та його відлуння у сучасності. Виставковий проєкт «Олег Мінько. Театр абсурду» триватиме до 5 січня.

Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій», початок 12:00