Домашні способи допомагають освіжити одяг

Під час відключень електроенергії випрати речі в пральній машині або скористатися праскою не завжди можливо. Проте одяг можна освіжити, позбутися деяких запахів і плям, а також розгладити складки без побутової техніки. Що для цього знадобиться, пише «Апостроф».

Як освіжити одяг без пральної машини

Провітрюйте речі на свіжому повітрі. Якщо одяг не має помітних забруднень, повісьте його на балконі або надворі в затіненому, добре провітрюваному місці. Це допоможе зменшити неприємні запахи. Вовняні речі також можна провітрювати під навісом, захищаючи їх від дощу.

Спробуйте розчин білого оцту. Щоб послабити деякі запахи, змішайте воду й білий оцет у рівних пропорціях. Спочатку перевірте суміш на непомітній ділянці тканини. Не використовуйте її на делікатних матеріалах без перевірки рекомендацій виробника. Після висихання запах оцту зазвичай зникає, проте така обробка не замінює повноцінного прання.

Видаляйте плями локально. Невеликі свіжі забруднення можна спробувати прибрати вручну за допомогою прохолодної води й засобу для прання, придатного для конкретної тканини. Не тріть матеріал надто сильно, щоб не пошкодити волокна. Перед обробленням плями перевірте засіб на непомітній ділянці одягу.

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Не варто змішувати оцет із відбілювачами, що містять хлор: така суміш може виділяти небезпечні гази. Також не наносьте на тканину невідомі суміші без попередньої перевірки.

Як розгладити одяг без праски

Повісьте річ у ванній кімнаті. Поки приймаєте теплий душ, можна повісити зім’ятий одяг на вішалку подалі від води. Волога й тепло іноді допомагають послабити легкі складки. Не допускайте намокання тканини та не використовуйте цей спосіб для матеріалів, чутливих до вологи.

Розправте складки руками. Злегка зволожте тканину водою з розпилювача, якщо це дозволено для матеріалу. Потім розтягніть її руками, розгладьте складки та повісьте річ на вішалку до повного висихання.

Скористайтеся правильним сушінням. Після ручного прання обережно відтисніть зайву воду, не викручуючи делікатні тканини. Струсіть річ, розправте шви й комір, а потім повісьте її на вішалку або розкладіть на горизонтальній поверхні відповідно до рекомендацій на етикетці.

Що важливо пам’ятати

Домашні способи допомагають освіжити одяг і зменшити кількість складок, але не завжди можуть замінити повноцінне прання чи прасування. Білизну, шкарпетки та речі, які безпосередньо контактують зі шкірою під час активного потовиділення, потрібно регулярно прати вручну або в машині, щойно з’явиться така можливість.

Перед використанням будь-якого засобу перевіряйте склад тканини й рекомендації на етикетці. А щоб одяг довше залишався охайним, не залишайте його зім’ятим у кошику, одразу розправляйте після сушіння та зберігайте на вішалках або акуратно складеним.