Для цього способу вам знадобиться спеціальний пристрій – інвертор

Коли електроенергія зникає на тривалий час, навіть просте освітлення стає важливою умовою комфорту вдома. І якщо під рукою є автомобільний акумулятор, його можна використати як джерело резервного живлення. Для цього вам знадобиться спеціальний пристрій – інвертор. ТСН розповідає, як під’єднати лампочку до автомобільного акумулятора.

Що потрібно, щоб під’єднати лампочку до акумулятора?

Автомобільний акумулятор видає постійний струм напругою близько 12В, тоді як більшість звичайних ламп розраховані на живлення від мережі 220В. Саме тому між акумулятором і лампою встановлюють інвертор. Він перетворює постійний струм від акумулятора на змінний струм, який вже можна використовувати для живлення сумісних побутових приладів.

Для освітлення краще обирати LED-лампи невеликої потужності. Вони споживають значно менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання, тому акумулятор працюватиме довше.

Отже, вам знадобляться:

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Автомобільний акумулятор на 12В. Інвертор 12В – 220В. Кабелі із затискачами-«крокодилами», якщо вони не входять до комплекту інвертора. LED-лампа на 220В. Світильник або подовжувач із патроном для лампи.

Потужність інвертора повинна відповідати навантаженню, яке плануєте до нього підключати. Також перед використанням обов’язково ознайомтеся з інструкцією саме до вашої моделі інвертора та переконайтеся, що він розрахований на напругу акумулятора.

Як під’єднати лампочку до акумулятора через інвертор?

Спочатку вимкніть інвертор і переконайтеся, що до нього не під’єднані електроприлади.

Потім приєднайте кабелі до відповідних контактів інвертора, якщо конструкція пристрою передбачає окреме підключення дротів.

Після цього з’єднайте інвертор з автомобільним акумулятором, суворо дотримуючись полярності. Червоний затискач під’єднують до позитивної клеми «+», чорний – до негативної «-». Не допускайте контакту затискачів між собою.

Перевірте, чи надійно зафіксовані всі з’єднання. Поганий контакт може призвести до нагрівання кабелів та втрати енергії.

Після правильного підключення акумулятора увімкніть інвертор. Лише після цього під’єднайте до його розетки світильник із лампою.

Якщо все зроблено правильно і пристрої сумісні між собою, лампа повинна засвітитися.

Скільки працюватиме лампочка від автомобільного акумулятора?

Приблизний запас енергії акумулятора можна оцінити за його напругою та місткістю. Наприклад, акумулятор 12В місткістю 60 А/год теоретично має близько 720 Вт/год енергії.

Але це не означає, що всі 720 Вт/год варто або вдасться використати для освітлення. Частина енергії втрачається під час роботи інвертора, а звичайний стартерний автомобільний акумулятор небажано регулярно глибоко розряджати.

Тому твердження на кшталт «одного акумулятора вистачить рівно на вісім годин» без інформації про місткість батареї та потужність навантаження може вводити в оману.

Важливі правила безпеки

Не плутайте полярність. Перед увімкненням ще раз перевірте, чи «+» акумулятора з’єднаний із позитивним входом інвертора, а «-» – із негативним.

Кабелі обов’язково повинні відповідати струму, який споживає інвертор, а контакти – бути чистими та добре затягнутими. Для потужних систем взагалі потрібен відповідний захист кабелю запобіжником.

Не накривайте інвертор речами і не ставте його там, де немає нормальної вентиляції, адже під час роботи пристрій може нагріватися.