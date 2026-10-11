Щоб холодний сезон вас не застав зненацька, краще заздалегідь перевірити, чого не вистачає вдома

Підготовка до зими – це не лише купівля теплого одягу чи ковдри, а й створення запасів, які допоможуть упоратися з побутовими труднощами в разі тривалих відключень електроенергії, води чи опалення. Щоб холодний сезон вас не застав зненацька, краще заздалегідь перевірити, чого не вистачає вдома, і поступово придбати необхідне. ТСН розповідає, що саме варто підготувати заздалегідь до початку блекаутів.

Які продукти варто закупити наперед?

Основу домашнього запасу краще складати з продуктів, які довго зберігаються і з яких можна просто та швидко приготувати ситну їжу. Також бажано, щоб ці продукти не потребували багато води для приготування.

Список того, що краще мати вдома:

Сублімовані продукти. Консерви м’ясні, рибні та овочеві. Хлібці, печиво. Горішки. Шоколад. Сухофрукти. Паштети. Мед. Згущене молоко. Молоко тривалого зберігання. Чай і кава.

Також подумайте про те, які саме продукти споживаєте ви та ваша родина. Під час закупів звертайте увагу на термін придатності та на спосіб приготування. На випадок тривалого відключення електроенергії краще мати хоча б кілька продуктів, які можна їсти без приготування чи розігрівання.

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Навіть без електрики залишайте їжу в холодильнику, адже він ще кілька годин утримуватиме холод. Відчиняйте дверцята якомога рідше, а насамперед використовуйте продукти, що швидко псуються.

Якщо на вулиці низька температура, ви можете тримати їжу надворі.

Як не натрапити в магазинах на зіпсовані продукти при відключеннях електрики?

Dovidka.Info зазначає, що в умовах відключень електроенергії або ймовірного блекауту збільшується ризик купівлі зіпсованих продуктів, які зберігалися в неналежних умовах. Тому щоб не натрапити на зіпсовані продукти, краще дотримуватися деяких правил:

Якщо поруч немає магазинів, у яких не вимикають світло, знайдіть той, де є генератор.

Купуйте в першу чергу ті харчові продукти, які виготовлені нещодавно і недовго зберігалися в магазині.

Намагайтеся купувати продукти в магазинах, де більший товарообіг (більша кількість покупців), а відповідно, і графіки постачання від виробників частіші.

Звертайте увагу на завантаженість холодильників продуктами. Перевантажене холодильне обладнання, де немає циркуляції повітря, не здатне тривалий час після відключення електроенергії утримувати температуру.

Завжди звертайте увагу на дату пакування, кінцеву дату вживання й умови зберігання.

Уникайте продуктів за знижкою або тих, у яких минає термін придатності. В сучасних реаліях ризик, що продукт вже зіпсувався, вищий.

Які продукти псуються першочергово?

Охолоджене м’ясо. Готова їжа. Варені ковбасні вироби. Ваговий кисломолочний сир. Молоко з коротким терміном зберігання. Риба і рибні продукти. Кондитерські вироби (тістечка, торти та муси).

Які овочі можна зберігати взимку?

Якщо у вас є льох, підвал чи комора, восени можна купити овочі тривалого зберігання. Найкращим варіантом будуть картопля, морква, буряк, цибуля і часник. Кількість потрібно визначати з урахуванням умов зберігання, адже великі запаси не мають сенсу, якщо продукти швидко псуватимуться.

Що потрібно мати вдома на випадок відключення світла?

Вам потрібні справні ліхтарики, тому переконайтеся, що вони заряджені й до них є заряджені акумулятори або запас батарейок.

Також варто подбати про павербанки, акумуляторні лампи та світильники, зарядні пристрої та інші автономні джерела живлення.

Якщо у вас є портативна зарядна станція, перевірте її справність та рівень заряду.

Про всяк випадок варто запастися невеликою кількістю свічок, щоб не витрачати енергію на освітлення приміщення.

Які свічки варто придбати на випадок блекауту?

Свічки з бджолиного воску. Вони найбільш екологічні, безпечні та без різкого запаху. Віск практично не горить, а тільки плавиться, а при горінні не залишає кіптяви. Такі свічки коштують дорожче за інші через високу вартість сировини. Час горіння залежить від розміру, однак найменші свічки горять до години.

Свічки з рослинного воску (стеаринові). Стеарин виробляється з різних олій, наприклад, пальмової. Такі свічки легко розпізнати, вони матові, а після згоряння утворюється прозорий шар із малюнком, схожим на сніжинки. Вони також виділяють доволі концентрований аромат, тому їх краще застосовувати у великих приміщеннях. Час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до 45 хвилин.

Парафінові. Парафін – продукт перероблення нафти. Без додаткового очищення він може мати неприємний запах. Для виготовлення свічок використовують парафін різного ступеня очищення, а до деяких також додають ароматизатори. Чим більше у складі погано очищеного парафіну, тим сильніше свічка може коптити, горіти нерівномірно та залишати чорний наліт. Тому не варто запалювати багато таких свічок одну за одною. Краще робити перерви та провітрювати приміщення. Основна перевага парафінових свічок – невисока ціна. Тривалість горіння залежить від розміру, а найменші можуть згоріти приблизно за 30 хвилин.

Гелеві свічки. Їх виготовляють із гелеподібних мінеральних олій або синтетичних вуглеводнів. Вони можуть бути безпечнішими за свічки з технічного парафіну, однак важливо звертати увагу на декоративне наповнення. Якщо всередині є тканина або пластик, під час горіння вони можуть виділяти неприємний запах, а в окремих випадках – займатися. Тому краще обирати гелеві свічки з негорючим декором, наприклад камінцями. У середньому така свічка горить близько 4 годин, але тривалість залежить від її розміру.

Не забудьте зробити запас води

Вдома варто мати окремо питну воду та запас технічної води. Останню ви можете використовувати для побутових потреб, якщо водопостачання тимчасово зникне. Але періодично перевіряйте запас та оновлюйте його.

Перевірте домашню аптечку

Перед зимою варто обов’язково перевірити домашню аптечку. Перегляньте терміни придатності препаратів і приберіть усе прострочене.

Також важливо подбати про ліки, які члени родини регулярно приймають за призначенням лікаря. За потреби їх можна придбати завчасно, якщо термін придатності дозволяє тривале зберігання.

Крім того, вдома варто мати базові засоби першої допомоги: бинти, пластирі, антисептики та інші необхідні речі.

Перевірте побутову хімію та засоби гігієни

Коли ви плануєте список закупів на зиму, не забудьте про звичайні побутові речі. Перевірте, чи достатньо вдома:

мила;

зубної пасти;

туалетного паперу;

вологих і сухих серветок;

засобів особистої гігієни;

прального порошку або гелю;

засобів для миття посуду;

необхідних засобів для прибирання.

Робити великі запаси немає потреби. Достатньо мати невеликий резерв того, що ви використовуєте щодня.

Подбайте про дітей

Якщо у вас в сім’ї є дитина, загальний список закупів треба доповнити відповідно до її віку. Заздалегідь перевірте запас дитячого харчування, підгузків, вологих серветок та інших засобів, якими користуєтеся щодня.

Купіть корм для домашніх улюбленців

Якщо у вас є домашній улюбленець, вам обов’язково потрібно подбати про додаткове паковання сухого корму, наповнювач та інші необхідні засоби догляду.

Якщо тварина регулярно отримує ветеринарні препарати, варто заздалегідь проконсультуватися зі спеціалістом щодо необхідного запасу.