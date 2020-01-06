Що ви знаєте про Святвечір?
Суспільство

Що ви знаєте про Святвечір?

Різдвяний тест ZAXID.NET

ZAXID.NET, сьогодні 8621 8

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Особливості святкування і традиції на Святвечір є дуже різними по регіонах. У деяких областях на краях столу ставлять зубчики часнику проти злих духів, у інших з цією ж метою під стіл кладуть сокиру.

Навіть кутя – основна страва на Святвечір – не має стандартного рецепту (у деяких регіонах замість пшениці використовують рис).

Попри це ZAXID.NET підготував базовий перелік традицій, яких дотримуються у більшості регіонів України. А якщо не дотримуються, то принаймні чули про них.

Відтак пропонуємо перед підготовкою святої вечері перевірити, чи знаєте ви українські традиції.

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