Метою нового закону є забезпечити дошкільною освітою якомога більше дітей

Дошкільна освіта закладає основу для розвитку дитини, її емоційного й інтелектуального зростання. З нового 2025 року вступає в силу закон України «Про дошкільну освіту», який має за мету забезпечити доступ до якісної освіти для всіх дітей країни та дати їм легкий старт у навчанні. Що зміниться у дитсадках, роз’яснило міністерство освіти і науки.

Нововведення стосуються багатьох сфер:

для вихователів оптимізують робоче навантаження, що дасть змогу підвищити їхні заробітні плати та покращити умови праці.

більш гнучка територіальна доступність садків та можливість вибрати форму навчання.

нові типи садків: мобільні, сімейні та мінісадки. Це дасть змогу охопити дошкільною освітою більшу кількість дітей.

різноманіття груп у дитсадках: вікові, різновікові, інклюзивні та спеціальні, з різними освітніми програмами.

Місцеві органи влади будуть зобов’язані забезпечити ресурсами та справедливою оплатою праці вихователів.

«Як і раніше, заклади дошкільної освіти зможуть отримувати кошти з державного і місцевого бюджетів, платежів від засновників, оплати за освітні й додаткові послуги, доходів від оренди, грантів, благодійної допомоги та інших законних джерел», – уточнило МОН.

Відповідно до нового закону, додатково ухвалять 28 нових нормативно-правових актів, які охоплять різні аспекти функціонування дошкільної освіти. Запроваджені зміни в законодавстві сприяють не лише розвитку дошкільної освіти в Україні, а й наближають країну до європейських стандартів, що є важливим кроком на шляху до євроінтеграції.