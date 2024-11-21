На Херсонщині запрацював перший мобільний дитсадок

Влітку 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон про дошкільну освіту, за яким українські дитсадки мають відповідати європейським критеріям освітніх послуг. Про порівняння українського дошкілля з європейським та нові форми дитсадків розповіли «Ocвiтopiї» координаторка освітніх програм з дошкільної освіти UNICEF Анастасія Коновалова та фінська експертка, засновниця Fan Academy Санна Лукандер.

Ті самі проблеми

Згідно з дослідженнями, якщо дитина хоча б рік провела в дитсадку, у неї на 28% більше шансів отримати згодом вищу освіту. Тому слід намагатися охопити дошкільною освітою якомога більше дітей.

Анастасія Коновалова зазначила, що в українських дитсадках вже враховано багато моментів, які в інших країнах лише заплановані. Наприклад, йдеться про безкоштовні освітні послуги, місце для дітей двох років, вища освіта педагогів та наявність посади помічника вихователя. Також вважається доброю підготовка в українських ДНЗ дітей, які готуються до школи.

За кордоном пільги в дошкільній освіті (безкоштовне харчування, навчання) отримують лише матеріально незабезпечені родини. В Україні таких категорій значно більше.

У різних європейських країнах є типові проблеми дошкільної освіти, знайомі й українцям:

не всі діти мають доступ до послуг дошкільної освіти (гарантоване місце);

недостатньо працівників у сфері освіти (незайняті вакансії, невідповідний рівень освіти персоналу, нерегулярне підвищення кваліфікації);

недостатня якість освітніх послуг. Експертка відзначила, що на якість скаржаться навіть у країнах, в яких система дошкільної освіти вважається найкращою (Норвегія, Фінляндія, Ірландія, Франція).

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Що нового?

Система освіти разом з командою UNICEF в Україні почали пілотувати зовсім нові типи дитсадків:

1. Корпоративні заклади дошкільної освіти. Це центри піклування на базі корпорацій, університетів, закладів передвищої фахової освіти для того, щоб діти бавилися та розвивалися, а батьки поруч працювали або навчалися. Наприклад, два роки тому вперше в Україні створили центр піклування на базі Полтавської політехніки.

2. Домашні мінідитсадки. В Ірландії, Німеччині поширені заклади, які батьки або няні створюють удома. У них до обіду перебувають 3-10 малюків. Вимоги до приміщень дуже прості – місце для ігор та занять. Для прогулянок не потрібно окремої території: вихователька гуляє з дітьми в парку чи на дитячому майданчику. Організатори мають пройти курси з вікової психології, педагогіки та надання першої медичної допомоги.

3. Мобільні дитсадки. Це варіант для сільської та важкодоступної гірської місцевості, де є мало родин з дітьми. Зараз цей формат є актуальним для прифронтових територій. Фактично це садок в автобусі. У ньому немає укриття, але він пересувається туди, де безпечно. Якщо ж повітряної тривоги немає, вихователі влаштовують активності не тільки в самому садочку, але й неподалік на вулиці.

В Україні перший мобільний дитсадок почав курсувати Херсонщиною у жовтні 2024 року. Його створили за фінською моделлю за підтримки уряду Фінляндії. Як розповіла Санна Лукандер, у ньому відокремлені секції для навчання, гри, харчування, творчих занять, денного догляду, психологічної підтримки, яку надають і батькам, і вихователям. У мобільному дитсадку є різноманітні матеріали та іграшки, обладнання для дистанційного зв’язку, інтернет.

Мобільні дитсадки підключені до інтерактивної платформи Fan Academy: вихователі можуть проводити онлайн-заняття, а також консультуватися. Заняття проводять у формі ігор, а програма відповідає загальнодержавній в Україні. У Fan Academy є і свої фантастичні персонажі, вигаданий казковий світ, на якому базуються заняття. Це супергерої, винахідники, емпати, які вчать дітей розв’язувати конфлікти та піклуватися одне про одного, та екофрендлі, які підкажуть, як подбати про природу. Ці ігри розвивають soft skills.