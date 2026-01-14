Гроші привласнили під час капремонту даху у дитсадку Сваляви

Правоохоронці оголосили підозри підряднику та головному інженеру, які під час капітального ремонту даху в дитсадку Сваляви привласнили понад 1,3 млн грн. Учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили в поліції Закарпатської області у середу, 14 січня, з листопада 2023 року по травень 2024 року 37-річний директор підрядної організації та 43-річний головний інженер за попередньою змовою внесли в документи недостовірні відомості щодо фактично виконаних обсягів і вартості робіт.

«На підставі цих документів з місцевого бюджету сплачено понад 4,66 млн грн. Згідно з висновками експертиз, вартість фактично виконаних робіт завищили на 1,37 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Хто ремонтував дитсадок

За інформацією Prozorro, йдеться про капітальний ремонт даху Свалявського закладу дошкільної освіти №6 по вул. Київській, 6. У листопаді 2023 року торги за об’єкт виграло приватне підприємство з Мукачева «Спецбудсервіс-М».

Договір на 4,6 млн грн з відділом освіти Свалявської міської ради підписав директор компанії Михайло Зубака. У 2015 році його як керівника ДП «Мукачівспецбуд» визнали винним в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Він підписав акти виконаних робіт, не звіривши їх з фактичними роботами під час ремонту однієї з вулиць у Хусті. Це спричинило зайві відрахування з бюджету на 177 тис. грн.

У вересні 2024 року суд визнав Михайла Зубаку банкрутом, а пізніше звільнив від 230 тис. грн боргів.

У березні 2025 року «Спецбудсервіс-М» отримав підряд на часткову реконструкцію будинку культури, вартістю 8,1 млн грн, у селі Кам’янське Берегівського району. Проаналізувавши кошторис, журналісти NGL.media встановили, що реконструкція обійдеться місцевому бюджету у майже 620 тис. грн дорожче через завищену вартість окремих матеріалів.

Після виявлення схеми з привласненням грошей на ремонті дитсадка у Сваляві директор компанії та головний інженер отримали підозри за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також службове підроблення). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.