На Закарпатті під час ремонту дитсадка розікрали 1,3 млн грн
Підряднику та головному інженеру загрожує до 12 років тюрми
Правоохоронці оголосили підозри підряднику та головному інженеру, які під час капітального ремонту даху в дитсадку Сваляви привласнили понад 1,3 млн грн. Учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення.
Як повідомили в поліції Закарпатської області у середу, 14 січня, з листопада 2023 року по травень 2024 року 37-річний директор підрядної організації та 43-річний головний інженер за попередньою змовою внесли в документи недостовірні відомості щодо фактично виконаних обсягів і вартості робіт.
«На підставі цих документів з місцевого бюджету сплачено понад 4,66 млн грн. Згідно з висновками експертиз, вартість фактично виконаних робіт завищили на 1,37 млн грн», – зазначили правоохоронці.
Хто ремонтував дитсадок
За інформацією Prozorro, йдеться про капітальний ремонт даху Свалявського закладу дошкільної освіти №6 по вул. Київській, 6. У листопаді 2023 року торги за об’єкт виграло приватне підприємство з Мукачева «Спецбудсервіс-М».
Договір на 4,6 млн грн з відділом освіти Свалявської міської ради підписав директор компанії Михайло Зубака. У 2015 році його як керівника ДП «Мукачівспецбуд» визнали винним в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Він підписав акти виконаних робіт, не звіривши їх з фактичними роботами під час ремонту однієї з вулиць у Хусті. Це спричинило зайві відрахування з бюджету на 177 тис. грн.
У вересні 2024 року суд визнав Михайла Зубаку банкрутом, а пізніше звільнив від 230 тис. грн боргів.
У березні 2025 року «Спецбудсервіс-М» отримав підряд на часткову реконструкцію будинку культури, вартістю 8,1 млн грн, у селі Кам’янське Берегівського району. Проаналізувавши кошторис, журналісти NGL.media встановили, що реконструкція обійдеться місцевому бюджету у майже 620 тис. грн дорожче через завищену вартість окремих матеріалів.
Після виявлення схеми з привласненням грошей на ремонті дитсадка у Сваляві директор компанії та головний інженер отримали підозри за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також службове підроблення). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.