Авторки програми внесли в дошкільну підготовку елементи нейроігор для кращого запам'ятовування і логічного мислення

На Львівщині провели обласний конкурс «Інноваційні програми і дидактичне забезпечення». Серед 15 програм переможцем обрали «НейроСтарт: підготовка до школи (математика)». Її авторками є доцентки кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського університету ім. Івана Франка Богданна Турко та Валентина Деленко. Програму почнуть впроваджувати з січня 2025 року у тих закладах дошкільної освіти, які зголосяться, повідомив директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска.

Програма «НейроСтарт: підготовка до школи (математика)» має за мету розвиток математичних здібностей у дітей дошкільного віку.

«Ми вирішили додати до звичайної підготовки до школи елементи нейроігор. Насправді математика є початковим етапом, на цьому ми не зупинимося, програма націлена на всебічний розвиток старшого дошкільника і ми плануємо рухатись далі та доповнювати її іншими освітніми рівнями відповідно до базового компонента дошкільної освіти», – розповіла Валентина Деленко.

«НейроСтарт» має допомогти дитині краще запам’ятовувати, розвинути логічне мислення і як наслідок – краще вчитися у школі.

«Нове покоління дітей потребує нових методів, нових форм навчання. Ми, практичні вчителі і викладачі, знаємо, що саме потрібно додати. Саме нейровправи будуть допомагати дітям виконувати ті побутові речі, які вони виконували раніше, але у новій формі. Вправи, які ми пропонуємо, допомагають розвивати обидві півкулі головного мозку», – додала Богданна Турко.

Програми цьогорічних переможців та лауреатів нададуть для користування у заклади освіти.

Зокрема, ще одна програма, яка подавалась на конкурс, – «Білінгвальний курс за вибором. English for Medicine. 11-12 kl.», яка дозволяє покращити знання з англійської мови з профілю медицини. Її авторка Оксана Білинська-Слотило зазначила, що вона розрахована на учнів 11-12 класу, які навчатимуться за напрямком біотехнології, медицина та екологія і опановують медичну термінологію.

Конкурс освітніх інновацій проводять на Львівщині вчетверте. Олег Паска розповів, що у попередні роки на конкурс подавали авторські програми інтегрованих курсів історії України і всесвітньої історії, напрацьований підручник з фізики для 7 класу. А зараз його автори вже завершують роботу над підручником для 8 класу.