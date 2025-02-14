У початковій освіті застосовуватимуть компетентнісний підхід

Міністерство освіти і науки України розпочало роботу над оновленням державного стандарту початкової освіти. Упродовж лютого-березня робоча група проаналізує семирічний досвід та запропонує зміни для підвищення ефективності навчання в початковій школі, повідомляє пресслужба МОН.

«Сім років упровадження чинного стандарту дали нам неоціненний досвід. Ми побачили, які підходи працюють найефективніше, де потрібні додаткові інструменти, як зробити навчання більш результативним. Особливо важливо врахувати досвід організації освіти в умовах війни та дистанційного навчання», – розповідає заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Ключові напрями змін:

Оновлення мети та цінностей: перегляд формулювання мети початкової освіти та її узгодження із загальною метою середньої освіти. Уточнення ціннісних орієнтирів відповідно до викликів сьогодення та чинного законодавства.

Результати навчання: упорядкування вимог до обов’язкових результатів навчання за всіма освітніми галузями. Особливу увагу надають їхньому звʼязку з вимогами Державного стандарту базової середньої освіти.

Компетентнісний підхід: розвиток компетентнісного потенціалу для кожної освітньої галузі та базових знань і вмінь, які мають опанувати учні початкової школи.

У робочій групі працюють вчителі-практики та провідні експерти. Вони мають подати пропозиції до нової редакції базового навчального плану з урахуванням сучасних освітніх потреб для якісного викладання предметів.

Оновлений державний стандарт початкової освіти стане основою для нової освітньої програми, навчальних програм, сучасних підручників для 1-4 класів та інноваційного освітнього контенту.