За допомогою дистанційного навчання школярі подолали освітні розриви

Міністерство освіти та науки України у 2022 році напрацювало «Цифрові інструменти для подолання відставання у навчанні, соціально-емоційного розвитку та оцінки стану психічного здоров’я для найбільш вразливих дітей». Завдяки цьому проєкту українські учні молодших класів можуть наздогнати шкільну програму та покращити емоційний стан. Програма розрахована насамперед на дітей, що проживають і навчаються на прифронтових територіях, інформує МОН.

Проєкт складається з трьох ключових аспектів:

Використання цифрових інструментів у навчальному процесі. Забезпечення психосоціальної підтримки та соціально-емоційного навчання дітей. Підвищення кваліфікації вчителів та їхня менторська підтримка.

Завдяки проєкту 35 тис. учнів молодших класів із прифронтових регіонів України отримали доступ до інноваційної технології, що допомагає долати освітні розриви та підтримувати емоційний стан.

«Цифрова та дистанційна освіта в умовах війни для тисяч українських дітей залишається єдиною можливістю доступу до знань. Сучасні технології в поєднанні із психосоціальною підтримкою можуть стати потужним драйвером розвитку української освіти. Масштабування таких проєктів на національному рівні дозволить забезпечити рівні можливості для кожної дитини», – наголосив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Результати проєкту засвідчили, що діти, які навчалися дистанційно протягом шести тижнів, змогли наздогнати своїх однолітків, що навчалися очно. Найбільший прогрес був у швидкості читання, рівні читацького інтересу, мотивації та загальній активності учнів.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Фахівці провели цифровий скринінг емоційного добробуту для виявлення симптомів посттравматичного стресового розладу в учнів початкових класів шести прифронтових регіонів. Після аналізу результатів МОН затвердило цю технологію для подальшого використання в освітньому процесі.

Вчителі та батьки використовують цифровий підручник eKidz.eu, який допомагає оцінювати базові показники емоційного добробуту учнів і застосовувати ефективні психологічні методики підтримки. Також він містить інструменти штучного інтелекту, які допомагають оптимізувати роботу вчителів та скоротити час на перевірку завдань. Навчальну книгу схвалила UNICEF.