В результаті удару автомобілі загорілися

У Єгипті автобус з пасажирами зіткнувся з бензовозом, в результаті чого загинули 20 людей, ще трьом вдалося врятуватись. Про це 14 квітня повідомляє AP.

ДТП сталася на трасі Асьют - Червоне море. Водій автобуса, що їхав з Каїра в Сохаг, не помітив вантажівку, що зупинилася через несправність, і на високій швидкості врізався в неї. В результаті удару автомобілі загорілися.

В результаті зіткнення загинули щонайменше 20 осіб, ще троє отримали поранення різної тяжкості.

На місце події негайно виїхали понад 30 бригад швидкої допомоги, та рятувальники.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021

Наразі дані про загиблих не уточняються.

Рух на міжміській трасі через ДТП заблоковано, автомобілі перенаправляють іншими дорогами.