Щонайменше 20 людей загинули через зіткнення автобуса з бензовозом у Єгипті
Пасажирський автобус влетів у бензовоз, який через несправність зупинився посеред дороги
У Єгипті автобус з пасажирами зіткнувся з бензовозом, в результаті чого загинули 20 людей, ще трьом вдалося врятуватись. Про це 14 квітня повідомляє AP.
ДТП сталася на трасі Асьют - Червоне море. Водій автобуса, що їхав з Каїра в Сохаг, не помітив вантажівку, що зупинилася через несправність, і на високій швидкості врізався в неї. В результаті удару автомобілі загорілися.
В результаті зіткнення загинули щонайменше 20 осіб, ще троє отримали поранення різної тяжкості.
На місце події негайно виїхали понад 30 бригад швидкої допомоги, та рятувальники.
Наразі дані про загиблих не уточняються.
Рух на міжміській трасі через ДТП заблоковано, автомобілі перенаправляють іншими дорогами.