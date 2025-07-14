Сфера штучного інтелекту (ШІ) зараз стрімко розвивається та незабаром може поширитись на різні аспекти нашого життя. Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко скептично ставиться до залучення ШІ для складання тестових завдань, але повідомляє, що у майбутньому його хочуть залучати до перевірки НМТ (ЗНО). Про це інформує НУШ.

«Ми думаємо про те, щоби коли ми повернемося до моделі, більш наближеної до класичного тестування, – до моделі з відкритими відповідями, щоби принаймні на рівні експерименту, наприклад, третім екзаменатором був би штучний інтелект, щоби натренувати модель. Два екзаменатори – люди, які визначають оцінку, а третій екзаменатор – штучний інтелект, щоб подивитися, наскільки він суголосний є з оцінкою людей», – сказала Тетяна Вакуленко.

Невідомо, коли ШІ планують залучати до перевірки завдань, це поки що лише плани на майбутнє. Водночас в УЦОЯО також працюють над модулями для платформи «Всеукраїнська школа онлайн», які б перевіряв штучний інтелект. За словами Тетяни Вакуленко, на перших етапах буде приписка про те, що перевірку провів штучний інтелект і результат може відрізнятися від того, який би запропонувала людина.

В Україні зараз триває додаткова сесія НМТ-2025, під час якої тести складають ті учасники, які з поважних причин не змогли взяти участь у основній сесії.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що математика стала найуспішнішим і найпровальнішим предметом основної сесії НМТ-2025. Загалом на НМТ у 2025 році зареєструвались 312 тис. людей, що фактично відповідає показникам 2024 року.