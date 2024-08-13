Жанр бурлеск, хоч і існує більше століття, проте все ще викликає багато суперечок та непорозуміння. Цей епатажний танцювальний жанр хоч і не так часто, але ставав героєм фільмів. І серед них є кілька справжніх шедеврів.

Кабаре



Cabaret, 1971. Режисер Боб Фосс. У ролях Лайза Мінеллі, Майкл Йорк



Фільм «Кабаре» заснований на однойменному бродвейському мюзиклі, який, своєю чергою, створений за мотивами берлінських оповідань Крістофера Ішервуда. Фільм здобув 8 премій «Оскар». Дія фільму відбувається у Веймарській республіці в 1931 році, незадовго до приходу до влади Гітлера. Любовна драма відбувається на тлі наростання впливу нацизму, а фільм в цілому поєднує непоєднуване: мюзикл та антифашистську драму.

Шоугелз



Showgіrls, 1995. Режисер Пол Верхувен. У ролях Елізабет Берклі, Кайл Маклахлен

Молода танцівниця Номі приїжджає в Лас-Вегас, щоб домогтися успіху. Водій, що привіз її в місто, їде разом з її грошима й речами. У розпачі Номі ледь не кидається під колеса автомобіля, але її рятує Моллі, яка працює костюмером знаменитого в місті еротичного шоу Stardust. Стрічка про зворотний бік шоубізнесу.

Мулен Руж



Moulіn Rouge, 2001. Режисер Базз Лурман. У ролях Ніколь Кідман, Еван МакГрегор

Історія молодого й бідного британського поета, що закохався в зірку кабаре «Мулен Руж», акторку й куртизанку Сатін. Фільм уперше показали на Каннському кінофестивалі. Картина виявилася унікальним сплавом кітчу, сучасної попкультури й вишуканості класичних оперних постановок. Сюжет фільму розвивається із сюжетних ліній «Травіати», «Богеми» та «Орфея і Еврідіки».

Чикаго



Chіcago, 2002. Режисер Роб Маршалл. У ролях Рене Зелльвегер, Кетрін Зета Джонс, Ричард Гір, Квін Латіфа, Джон Рейлі



Фільм визнали гідним шести із тринадцяти оскарівських статуеток, на які він був номінований. Головна героїня – жителька міста Чикаго Роксі Гарт, яка мріє стати знаменитою, як її кумир – стервозна примадонна Велма Келлі. Щоб вийти в люди Роксі заводить роман з Фредом, а дізнавшись, що він її обманює, вбиває коханця. Так починається історія про пригоди Роксі в чиказькій жіночій в’язниці, де вона знайомиться із Велмою. Їх обох береться захищати успішний адвокат Біллі Флінн.

Дев’ять



Nіne, 2009. Режисер Роб Маршалл. У ролях Деніел Дей-Льюїс, Пенелопа Крус, Маріон Котіяр, Ніколь Кідман, Джуді Денч, Софі Лорен, Кейт Хадсон, Fergіe



За основу фільму «Дев’ять» взято кінофільм Федеріко Фелліні «8 ½», тож хай не дивує шанувальників мюзиклів, що видатний режисер вказаний як один з авторів сценарію. Історія всесвітньо відомого режисера Гвідо Контіні та його протистояння кризі середнього віку. Він має лавірувати серед багатьох жінок, серед яких – дружина, коханка, муза, художник костюмів і за сумісництвом довірена особа, журналістка, повія з його юності й навіть покійна мати.

Бурлеск



Burlesque, 2010. Режисер Стів Ентін. У ролях Шер, Крістіна Агілера, Стенлі Туччі, Пітер Галлахер, на головному фото

У «Бурлеску» дві основні приваби: Шер та Агілера. Голосисті героїні цілком вправно компенсують простоту та передбачуваність сюжету, а що стосується Агілери, то її голос дозволяє легко змиритися з доволі обмеженою акторською палітрою співачки.

«Бурлеск» – історія Попелюшки, яку Фабрика мрій переповіла тисячі разів. Цього разу офіціантка Елі (Агілера) з Айови кидає провінційне життя і вирушає підкорювати Лос-Анджелес. Її зачаровує маленький клуб «Бурлеск». Проте переконати власницю Тесс (Шер) та управителя (Стенлі Туччі) у тому, що вона вміє танцювати та співати, Елі не вдається, тож вона влаштовується офіціанткою. Звичайно, Елі заспіває розкішним голосом Агілери та врятує клуб від банкрутства.