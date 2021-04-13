Дві семикласниці ліцею «Гармонія» у Боярці у лютому 2021 року випили по 40 таблеток «Дротаверину», одна з них померла

Учениці сьомого класу, які 16 лютого цього року наковталися спазмолітиків, зробили це не під впливом «груп смерті» у соцмережах. Як свідчать результати службової перевірки обставин інциденту, внаслідок якого одна із них померла, дівчата й раніше мали прояви схильності до самогубства. Про це повідомив міський голова Боярки Олександр Зарубін.

Він зазначив, що версію із «групами смерті у соцмережах» вигадала школярка, яку вдалося врятувати.

«Поширення такої версії подій було зручним для директора ліцею, аби відвести увагу від власної професійної відповідальності за життя дітей під час навчального процесу», – написав Зарубін.

Під час службової перевірки було встановлено, що обидві дівчинки вже мали прояви схильності до самогубства. Крім того, вони неодноразово перебували у нестабільному емоційному стані. Причина – складні стосунки з батьками.

Зарубін повідомив, що у померлої учениці були шрами від порізів на руках, а врятована дівчинка намагалася знову заподіяти собі шкоду вже у клініці після трагедії.

Також з'ясували, що загибла дівчинка раніше зверталася за допомогою до шкільного психолога, а врятована школярка напередодні трагедії мала серйозний нервовий зрив під час навчання. А ще інші учні повідомили, що дівчата неодноразово шукали інформацію про самогубства, щоб привернути до себе увагу.

Зарубін наголошує, що про це було відомо директорці школи, однак керівництво закладу цю інформацію ігнорувало. За результатами перевірки комісія вирішила рекомендувати оголосити директорці школи догану.

Як інформував ZAXID.NET, дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток спазмолітичного препарату, внаслідок чого одна з дівчат померла. Друга дитина потрапила до лікарні в середньо стабільному стані.

У прес-службі поліції Київщини тоді заявили, що дівчата «надивилися відео в TikTok на кшталт: «Випий 40 таблеток і подивись, що буде».

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба згодом теж припустив, що смерть школярки в Боярці може бути пов'язана з небезпечними «іграми» в інтернеті.

Зрештою директорку ліцею відсторонили від роботи. За попередніми даними прокурорів, школярки не мали схильності до самогубства та проблем у родині. Правоохоронці заявили, що перевіряють кілька версій смерті однієї з дівчат, серед них – негативний вплив інтернету.

Фахівці радять, у випадку якщо батьки помічають, що діти відвідують небезпечні інтернет-сторінки, звертатися за адресою Кіберполіції – [email protected] Правоохоронці закликають звертатися і щодо відеороликів, у яких дітей закликають вживати алкогольні напої чи наркотичні речовини, а також інших подібних правопорушень.

Крім того, в Україні у будні з 12:00 до 20:00 працює безкоштовна дитяча гаряча лінія: 0 800 500 225 (з мобільного чи стаціонарного) або 116 111 (з мобільного).