Школярок запрошують на навчання з лідерства та реалізації ідей
Академія розширення можливостей для дівчат пропонує прокачати навички у галузі лідерства, проєктного менеджменту, публічних виступів, роботи з соціальними мережами та реалізації власних ідей. Участь можуть взяти 50 активних дівчат віком 14-17 років з усіх регіонів України, які хочуть творити зміни, пише Освіта.ua.
Проєкт має за мету допомогти реалізувати потенціал завдяки активній участі в громадському житті та показати, як можна долучатись до формування молодіжної політики і просування соціально-важливих наративів.
У програмі передбачений:
- дводенний навчальний візит до Львова для всіх учасниць проєкту,
- дводенний навчальний візит до Києва для 20 найбільш старанних випускниць,
- 8 інформаційних online зустрічей із запрошеними експертками,
- 8 нетворкінгових online зустрічей для знайомства та командотворення.
Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!
Учасниці проєкту отримають креативні завдання: додаткові ресурси для глибшого самостійного опрацювання кожної теми, онлайн-тестування для закріплення знань кожної теми. Охочі взяти участь в проєкті мають заповнити реєстраційну форму до 20 січня.