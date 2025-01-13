У навчальній програмі передбачені поїздки та творчі заняття

Академія розширення можливостей для дівчат пропонує прокачати навички у галузі лідерства, проєктного менеджменту, публічних виступів, роботи з соціальними мережами та реалізації власних ідей. Участь можуть взяти 50 активних дівчат віком 14-17 років з усіх регіонів України, які хочуть творити зміни, пише Освіта.ua.

Проєкт має за мету допомогти реалізувати потенціал завдяки активній участі в громадському житті та показати, як можна долучатись до формування молодіжної політики і просування соціально-важливих наративів.

У програмі передбачений:

дводенний навчальний візит до Львова для всіх учасниць проєкту,

дводенний навчальний візит до Києва для 20 найбільш старанних випускниць,

8 інформаційних online зустрічей із запрошеними експертками,

8 нетворкінгових online зустрічей для знайомства та командотворення.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Учасниці проєкту отримають креативні завдання: додаткові ресурси для глибшого самостійного опрацювання кожної теми, онлайн-тестування для закріплення знань кожної теми. Охочі взяти участь в проєкті мають заповнити реєстраційну форму до 20 січня.