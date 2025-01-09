Навички письма та креативного мислення для підлітків: МОН презентувало безкоштовний курс
Для підлітків напрацювали безкоштовний курс, який допомагає розвинути навички письма, креативного мислення та надає поради, як поводитися у різних ситуаціях. Про посібник 9 січня повідомило МОН.
Навчальний курс «Не можеш сказати – пиши!» завантажений на освітній онлайн-платформі «Зрозуміло!» Його авторка – письменниця, співачка, культурна дипломатка та громадська активістка Ірена Карпа. Їй допомагала психологиня Лариса Волошина.
Навчальний курс поділений на п’ять лекцій про:
- способи подолання стресових ситуацій;
- вісім базових емоцій та про місію кожної з них;
- варіанти автоматичного письма як практику розірвання травматичного кола;
- методи, які дозволяють повертати собі ресурс.
Крім того, курс містить інтерактивні вправи для розігрування різних сценаріїв розвитку подій у певних ситуаціях.
Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!
«Вчитися дивитися на світ довкола по-різному, спираючись на власний світогляд, – важлива навичка для підлітків. Це допомагає молоді адаптуватися у суспільстві, знаходити у ньому своє місце. А ще – розвинути навички письма та креативного мислення, що допомагають підтримувати себе у несприятливих умовах», – наголошують у МОН.
Курс безоплатний та доступний до перегляду у будь-який зручний час.