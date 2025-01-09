Курс має вправи вправи для розігрування різних сценаріїв розвитку подій

Для підлітків напрацювали безкоштовний курс, який допомагає розвинути навички письма, креативного мислення та надає поради, як поводитися у різних ситуаціях. Про посібник 9 січня повідомило МОН.

Навчальний курс «Не можеш сказати – пиши!» завантажений на освітній онлайн-платформі «Зрозуміло!» Його авторка – письменниця, співачка, культурна дипломатка та громадська активістка Ірена Карпа. Їй допомагала психологиня Лариса Волошина.

Навчальний курс поділений на п’ять лекцій про:

способи подолання стресових ситуацій;

вісім базових емоцій та про місію кожної з них;

варіанти автоматичного письма як практику розірвання травматичного кола;

методи, які дозволяють повертати собі ресурс.

Крім того, курс містить інтерактивні вправи для розігрування різних сценаріїв розвитку подій у певних ситуаціях.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

«Вчитися дивитися на світ довкола по-різному, спираючись на власний світогляд, – важлива навичка для підлітків. Це допомагає молоді адаптуватися у суспільстві, знаходити у ньому своє місце. А ще – розвинути навички письма та креативного мислення, що допомагають підтримувати себе у несприятливих умовах», – наголошують у МОН.

Курс безоплатний та доступний до перегляду у будь-який зручний час.