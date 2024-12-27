Правильна мотивація підлітків спонукає їх вчитися

Американські нейрофізіологи виявили, що підлітки біологічно налаштовані мислити масштабно. Ці дослідження впливають на висновки, як треба мотивувати учнів до навчання, і можуть стати основою для формування навчальної програми для старшокласників. П’ять способів, як цими результатами можуть скористатися дорослі, зокрема вчителі, навела «Освіторія».

Висновки дослідження

Вчені університету Південної Каліфорнії (США) провели дослідження про особливості мислення 14-18-річних підлітків. Як вони з’ясували, діти такого віку мають природно запрограмоване вміння зосереджуватися на майбутньому. Тобто щоб учні середніх та старших класів думали про тему глибоко та зосереджено, вона напряму має стосуватися їх самих. Підлітки здатні відчувати себе у двох режимах: «тут і тепер» та «якби я вже був дорослим».

Коли підліткам дають змогу орієнтуватися на майбутнє, займатися складними громадськими проблемами, як дорослим, вони знаходять більше сенсу працювати та успішніше вчитися. Дослідження саморегулювання поведінки підлітків підсумувало: коли вони мають відповідь на важливе особисто для них питання навіщо вчитися, вони здатні витримати навіть нудне і неприємне як вчитися.

П’ять способів, як скористатися цим на уроках

Мініесеї про майбутнє

Наприклад, есеї на тему зв’язку предметів з майбутньою кар’єрою чи особистою метою. Вони допомагають підліткам виявити глибшу мотивацію до навчання, наполегливо виконувати «неприємні» навчальні завдання, отримувати вищі оцінки. Після кожної завершеної теми підліткам варто обговорювати в класі, записувати, робити презентації, ментальні карти того, як матеріал може бути корисним для них, їхніх близьких чи спільноти. Це також може бути відповідь на питання «Як вивчення цієї теми стосується ваших планів на майбутнє?».

Особливі проєктні завдання

Проєктне навчання ефективне, але тільки якщо завдання стосуються безпосередньо учнів. Наприклад, урок біології провести на фермі, що розташована поруч, а для проєктів учитель пропонує проблеми розкладання ґрунту. Якщо учні пропонують реальні рішення для зрошення та регенерації ґрунту, їх передають аграріям. Коли підлітки переконуються, що їхні ідеї, немов ідеї дорослих професіоналів, були втілені й дали позитивний результат, це підвищує мотивацію до навчання.

Ставати на місця дорослих фахівців

Підлітки можуть відтворювати на заняттях колективну професійну діяльність з конкретним результатом. Що ближче до реальності, то краще. Наприклад, на заняттях із громадянської освіти та права учні беруть участь у симуляції виборів, самі виступають у ролі суддів, голосують за чи проти рішень, пов’язаних із сучасними проблемами громади, напркилад, права іммігрантів. На заняттях біології – виконують роль вчених, які в ООН захищають певний біом (наприклад, реальну луку чи ліс у їхній громаді). Місце планують звільнити та забудувати через зростання населення. Вчені повинні продумати, як їхній біом принесе користь світу зараз і в майбутньому і що можна втратити, якщо його знищити.

Запросити професіоналів

Можна запросити доповідачів з місцевої спільноти, щоб розповісти про їхню роботу. Наприклад, місцеві інвестиційні банкіри і трейдери можуть розповісти про те, як теорія ймовірності впливає на ухвалення рішень на фінансових ринках. А лікарі можуть поділитися тим, як вони лікують хворих і застосовують конкретні принципи, які вивчили з біології: наприклад, функції клітин.

Пограти в майбутню зустріч випускників школи

Ще одна цікава спроба розбудити цікавість до майбутнього: пограти в зустріч випускників школи 20 років після закінчення школи. Вчителю може запитати: «У яких місцях ви побували? Над чим працюєте? Який вплив маєте на спільноту? Як ваша освіта сприяла цьому?»

Можна навіть підштовхнути створити візуалізацію своїх майбутніх досягнень: зробити у фотошопі фотографії себе на Евересті, флакончики з ліками проти раку, торт, за який ресторан отримав зірку Мішлена тощо. Кожен може підготувати відеопрезентацію розповіді про те, ким став до 37 років.

Інформацію про захоплення учнів, цінності, плани отримати певну професію вчителю варто запам’ятати та використати на заняттях. Якщо проходять теми, що цікавлять когось із класу, можна зробити їх експертами та дати змогу глибше познайомити з матеріалом. А ще важливіше намагатися пов’язати предмет з особистими інтересами школярів для посилення їхньої вмотивованості.

Здебільшого підлітки відчувають, що вони не контролюють ситуацію, ще не мають прав дорослих, але не хочуть почуватися дітьми. Чимало спротиву виникає саме через це. Але якщо педагоги з повагою ставляться до їхніх майбутніх цілей, тінейджери починають відчувати себе тими, хто контролює свій життєвий шлях та відповідає за те, ким стане.